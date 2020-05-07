"Бессмертный полк - онлайн": как принять участие в акции

В этом году акция "Бессмертный полк" из-за коронавируса нового типа пройдет в режиме онлайн. К виртуальному шествию может подключиться любой желающий.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Около двух миллионов заявок поступило на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн", сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"Одним из главных событий 9 мая станет трансляция виртуального шествия "Бессмертного полка - онлайн". Чуть более недели прошло с того момента, как мы презентовали этот проект. И за столь короткое время мы получили около двух миллионов заявок на участие. Акция стала действительно народной", - сказал Макаров.

По его словам, любой человек, который захочет присоединиться к онлайн-шествию, может отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. В праздник Победы, 9 мая, фотографии появятся более, чем на 200 медиа-экранах Москвы, в том числе на Красной площади. Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка. А чтобы отравить заявку, нужно заполнить специальную форму.

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К проекту могут подключиться не только граждане России, но и абсолютно все желающие, в том числе из-за границы, кто хочет поделиться историей своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

"Все представившие заявки вне зависимости от географического положения, то есть от того, где находятся родственники участника ВОВ, все будут приняты, все будут обработаны, и все примут участие в этом онлайн-шествии", - сказал Макаров.

Он подчеркнул, что в приеме заявок для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" нет ограничений ни по количеству, ни по географическому положению.

"С большим уважением относимся к вашему желанию принять участие. Ждем ваши заявки, и они в обязательном порядке будут участниками этого движения", - отметил он.

По его словам, люди, относящиеся с уважением к своим предкам, с большой радостью восприняли то, что в настоящее время, несмотря на тяжелейшие условия, связанные с коронавирусом в мире, онлайн-шествие пройдет именно в День Победы, именно в 9 мая.

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На вопрос о том, сможет ли онлайн формат заменить традиционное шествие, или они будут проходить параллельно, Макаров отметил, что нужно будет проанализировать ход готовящейся акции.

"Выводы мы узнаем по результатам онлайн-шествия, если людям понравится, если они с душой к этому обратятся точно так же, как к онлайн шествию 9 Мая, то, полагаю, это будет продолжено", - сказал Макаров.

Тем более, как подчеркнул эксперт, база уже создана, и она будет требовать не столько усилий, сколько сейчас – на первоначальном этапе. Подготовкой к акции в режиме онлайн занялись порядка месяца назад.

"База будет совершенствоваться в инженерном отношении и дополняться новой информацией о людях, об участниках", - пояснил Макаров.

Порядка 3 тысяч 700 представителей движения "Волонтеры Победы", а также историков "Бессмертного полка" и Поискового движения России из всех регионов РФ обрабатывают заявки, отправленные на участие в "Бессмертном полку онлайн", сообщила глава движения Ольга Амельченкова

"Несмотря на изменение формата проведения мероприятия интерес волонтеров и желание помочь большое, оно сохранилось. И мы помогаем", - отметила Амельченкова.

По ее словам, согласно подсчетам, примерно 15% поступивших заявок, это истории героев, которые пропали без вести, порядка 3-5% - это истории людей, попавших в плен.

Онлайн-шествие начнется в 15.00 по московскому времени. В Росси еще одна акция в рамках "Бессмертного полка" заключается в том, чтобы после минуты молчания в 19.00 по местному времени люди вышли на балконы с портретами своих ветеранов и исполнили песню "День Победы".

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