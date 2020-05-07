Бессмертный полк онлайн – новый грандиозный проект без границ

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Девятого мая, в день празднования Великой Победы, будет осуществлен беспрецедентный виртуальный проект, который объединит историю миллионов людей во многих странах мира, сообщил в четверг сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"Мы с вами с каждым днем убеждаемся, что 9 мая день особенный для всей нашей страны. Он обязательно должен пройти в праздничной атмосфере. Чтобы ее создать, будет проводится много различных акций, в которых можно принимать участие, не нарушая режима самоизоляции", - заявил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, главным событием 9 мая станет трансляция, в т.ч. на телеканалах и в Интернете виртуального шествия "Бессмертного полка – онлайн" по Красной площади в Москве. Участие в мероприятии могут принять все желающие независимо от страны проживания.

"Все заявки будут приняты и обработаны", - сказал Макаров.

"Акция стала действительно народной, получила очень широкий размах благодаря поддержки СМИ и партнеров, в частности, по разработке онлайн-платформы для сбора анкет и в социальных сетях".

Разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/ Прием заявок продлится до 9 мая, 15:00 по московскому времени.

Шествие начнется 9 мая в 11 часов в Петропавлске-Камчатском – в Москве в это время будет два часа ночи. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте Бессмертного полка России и Polk.press и на некоторых других информационных площадках.

"Шествие в сети продлится не один день, а столько сколько потребуется для того, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками нашего виртуального полка, шагающего по Красной площади", - сказал Макаров.

Кульминацией праздника, по предложению известного российского и советского актера Василий Ланового, поддержанного организаторами акции, станет коллективное исполнения песни "День победы", которую предлагается спеть всем семьям России у себя дома, стоя у окна с портретом своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной.

"Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, которые оперативно подхватили нашу инициативу и буквально за один месяц сумели наладить эту сложнейшую систему и запустить ее. Все вопросы, связанные с онлайн-платформой, онлайн-шествием и т.д., вы можете задать нашим операторам по телефону – 88002019450, - сказал руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

По его словам, функционирование горячей линии "Бессмертного полка России" будет осуществляться и после 9 мая 365 дней в году.

В свою очередь председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова подчеркнула важную роль тысяч волонтеров, которые помогают осуществлять проект.

"Самому взрослому волонтеру – 72 года – это учитель истории Валентин Куприянович, проживающий в Советской Гавани Хабаровского края".

Организаторы проекта также высказали уверенность, что нынешний, продиктованный обстоятельствами, виртуальный формат "Бессмертного полка" не заменит традиционного шествия живых людей, но дополнит его новыми элементами.

"Если людям понравится, точно так же как к реальному шествию 9 мая, то, полагаю, этот проект будет продолжен", - сказал Сергей Макаров.

Первая акция под названием "Бессмертный полк" прошла по инициативе журналистов в 2012 году и считается датой рождения движения в его современном виде - тогда по призыву инициаторов проекта по улицам Томска прошла колонна жителей города, которые несли в руках плакаты с фотопортретами своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. В акции, получившей название "Бессмертный полк", приняло участие более шести тысяч человек, которые несли более двух тысяч портретов участников войны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova