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Cводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета министерства обороны РФ во время военного парада на Красной площади в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Медиафасад МИА "Россия сегодня" покажет Парады Победы

© Sputnik / Екатерина Штукина
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (191)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200508/30173937/mediafasad-mia-russia-today-pokazhet-parady-pobedy.html

Транслируемое на гигантском экране видео откроется знаменитым снимком Михаила Озерского о первом Параде Победы, прошедшем на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года с участием маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

КИШИНЕВ, 8 май -  Sputnik. К 75-летию Великой Победы на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" в Москве, на Зубовском бульваре, стартует фотохроника Парадов Победы. "Парадная хроника" включает более чем 20 фотографий из фотоархива МИА "Россия сегодня". В них запечатлен главный праздник страны, ставший символом памяти и благодарности поколений подвигу воинов Великой отечественной войны.

Транслируемое на гигантском экране видео откроется знаменитым снимком Михаила Озерского о первом Параде Победы, прошедшем на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года с участием маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Хронология видео составлена выборочно фотографиями юбилейных Парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 год.

Среди авторов "Парадной хроники" - фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках  медиагруппы.  Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин, и многие другие.

Логотип телеканала RT, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
RT покажет по всему миру онлайн фильм "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага"
Видео с фотохроникой Парадов Победы также доступно в официальных аккаунтах РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.

В период самоизоляции и в связи с переносом Парада Победы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, "Парадная хроника" - еще одна возможность, не выходя из дома, вспомнить о 9 мая, дате, знаменующей славу и гордость России.

Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. 

Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (191)

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