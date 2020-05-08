Медиафасад МИА "Россия сегодня" покажет Парады Победы

Транслируемое на гигантском экране видео откроется знаменитым снимком Михаила Озерского о первом Параде Победы, прошедшем на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года с участием маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

КИШИНЕВ, 8 май - Sputnik. К 75-летию Великой Победы на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" в Москве, на Зубовском бульваре, стартует фотохроника Парадов Победы. "Парадная хроника" включает более чем 20 фотографий из фотоархива МИА "Россия сегодня". В них запечатлен главный праздник страны, ставший символом памяти и благодарности поколений подвигу воинов Великой отечественной войны.

Транслируемое на гигантском экране видео откроется знаменитым снимком Михаила Озерского о первом Параде Победы, прошедшем на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года с участием маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Хронология видео составлена выборочно фотографиями юбилейных Парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 год.

Среди авторов "Парадной хроники" - фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках медиагруппы. Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин, и многие другие.

Видео с фотохроникой Парадов Победы также доступно в официальных аккаунтах РИА Новости в социальных сетях Facebook

В период самоизоляции и в связи с переносом Парада Победы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, "Парадная хроника" - еще одна возможность, не выходя из дома, вспомнить о 9 мая, дате, знаменующей славу и гордость России.

Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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