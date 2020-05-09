Путин: все планы по развитию российской армии и флота будут выполнены

По словам Владимира Путина, в России помнят уроки войны, сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Все планы по развитию российской армии и флота будут выполнены, армия получает самую современную технику, заявил президент РФ Владимир Путин. Днем, 9 мая, он провел смотр Президентского полка - одной из наиболее элитных частей российской армии. И выступил перед караулами с обращением.

"Наши Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие в надежных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет, ведет вперед любовь к Отечеству и своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат Победы", - сказал российский лидер.

Он отметил, что армия и флот России справляются с задачей по обеспечению безопасности и защите страны.

"Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны. В России помнят уроки войны", - сказал Путин.

Президент России также поздравил ветеранов и всех военнослужащих России с Днем Победы, выразив уверенность в том, что "благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге".

Парад по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны отменен в России из-за ограничений в связи пандемией коронавируса. Было решено оставить только воздушную часть: состоялся авиапарад, над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов.

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