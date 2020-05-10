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Белый дом, фото из архива

Захарова ответила на твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом

© CC0 / tpsdave / White House
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200510/30202965/zakharova-otvetila-na-tvit-white-house-o-pobede-usa-i-britain-nad-natsizmom.html

Захарова отметила, что в принятом ранее российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", подчеркивалась роль многих стран и народов в борьбе против нацистского режима, а в белодомовском твите воспет только американский.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Мириться с подобным нельзя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

В аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter до этого появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.

"Сегодня "вместо открыток" многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. "Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается". Именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте", - отметила Захарова.

Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Захарова: Россия твердо противостоит попыткам фальсификации истории
Официальный представить МИД РФ добавила - "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, в котором подчеркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима".

Она добавила, что "в российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в белодомовском твите - только американский".

"В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух. Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - отметила Захарова.

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