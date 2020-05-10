В Ухане вновь подтвердился случай заражения COVID-19

Как сообщили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, новый подтвержденный случай - пациент, который находится в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Новый подтвержденный случай заражения коронавирусом выявлен в городе Ухане, где первоначально была зарегистрирована вспышка COVID-19. После принятие всех необходимых мер там долгое время не было новых случаев. Такие данные представил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Сообщается, что новый подтвержденный случай - пациент, который находится в тяжелом состоянии.

Также за минувшие сутки в провинции Хубэй было выявлено 17 новых бессимптомных носителей вируса, один случай был переквалифицирован в подтвержденный. Всего в этом регионе под наблюдением врачей остаются 616 пациентов без признаков COVID-19.

За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 тысяч 129 случаев заражения коронавирусом, в то время как всего в Китае число лабораторно подтвержденных случаев составляет 83 тысячи 990.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 24 тысячи 973 человека. Из них миллион 375 тысяч 949 - выздоровели, 279 тысяч 321 - погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 309 тысяч 541). Следом идут Испания (223 тысячи 578) и Италия (218 тысяч 268).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (216 тысяч 525), Россия (198 тысяч 676), Франция (176 тысяч 782), Германия (171 тысяча 324), Бразилия (156 тысяч 61), Турция (137 тысяч 115) и Иран (106 тысяч 220).

В Румынии, согласно представленным данным, всего было выявлено 15 тысяч 131 зараженный, на Украине - 14 тысяч 710, а в Молдове - 4 тысячи 867.

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