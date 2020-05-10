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Специалист дал советы, что делать при утечке персональных данных

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200510/30204863/spetsialist-dal-sovety-chto-delat-pri-utechke-personalnykh-dannykh.html

Принятие всего нескольких мер позволит минимизировать последствия утечки личных данных - об этом сообщил эксперт.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. В случае утечки персональных данных нужно незамедлительно совершить несколько действий, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков.

В их числе — жалоба в контролирующие органы. Также следует предпринять все возможное, чтобы минимизировать связанных с такой утечкой риски вплоть до смены паспорта.

"Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты", — поделился советом специалист.

© Sputnik / Валерий Мельников
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А еще есть сервисы по проверке безопасности данных, но нужно быть крайне осторожным при выборе такой платформы. Под видом предоставления подобных услуг могут скрываться мошенники, которые под эгидой безопасности как раз и являются сборщиками данных для продажи.

При этом, если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, то следует обратиться в правоохранительные органы. 

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