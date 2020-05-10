Специалист дал советы, что делать при утечке персональных данных

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. В случае утечки персональных данных нужно незамедлительно совершить несколько действий, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков.
В их числе — жалоба в контролирующие органы. Также следует предпринять все возможное, чтобы минимизировать связанных с такой утечкой риски вплоть до смены паспорта.
"Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты", — поделился советом специалист.
При этом, если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, то следует обратиться в правоохранительные органы.
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