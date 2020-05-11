Эпидемиолог оценил вероятность заразиться COVID-19 в жаркую погоду

Эксперт назвал, при какой температуре полностью погибает коронавирус и насколько изменится риск инфицирования при жаркой погоде.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. На открытых водоемах больше шансов заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не COVID-19. Такой точки зрения придерживается эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, которого цитирует российская пресса.

"При нагревании от 30 градусов по Цельсию и выше коронавирус теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остается", — отметил Лебедев.

Специалист обратил внимание на тот факт, что коронавирус нового типа живет в клетках человека, а в окружающей среде и на разных поверхностях его жизнеспособность сильно ограничена. Что касается рек и озер, то опасными в этом случае опасность могут представлять возбудители острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А. Существует и риск глистных инвазий.

Специалисты сообщают, что полностью коронавирус погибает во внешней среде при температуре +70 градусов по Цельсию.

Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, число лабораторно подтвержденных случаев наличия коронавирусной инфекции достигло почти 4 миллионов 48 тысяч человек. Из них миллион 384 тысячи уже выздоровели, а почти 280 тысяч человек погибли.

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