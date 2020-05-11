Эпидемиолог оценил вероятность заразиться COVID-19 в жаркую погоду

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. На открытых водоемах больше шансов заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не COVID-19. Такой точки зрения придерживается эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, которого цитирует российская пресса.
"При нагревании от 30 градусов по Цельсию и выше коронавирус теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остается", — отметил Лебедев.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, число лабораторно подтвержденных случаев наличия коронавирусной инфекции достигло почти 4 миллионов 48 тысяч человек. Из них миллион 384 тысячи уже выздоровели, а почти 280 тысяч человек погибли.
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