В Ухане подтвердили еще пять случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Пять новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выявлены в китайском Ухане, где первоначально была зарегистрирована вспышка COVID-19. Накануне там также зафиксировали один случай заражения.
Все пятеро, как уточнили в ведомстве, сначала были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.
За минувшие сутки в провинции выявили 11 новых бессимптомных случаев, семь человек были выпущены из-под наблюдения в карантине. В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 615 бессимптомных носителей вируса.
Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4 миллиона человек.
К 09.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 103 тысячи 136 человека. Из них более миллиона 411 тысяч - выздоровели, а почти 283 тысячи - погибли.
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