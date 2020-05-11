12:13 11 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD17.83
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Положительный результат теста на COVID-19

В Ухане подтвердили еще пять случаев COVID-19

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1047)
143 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200511/30209449/ukhane-podtverdili-esche-pyat-sluchaev-covid19.html

Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Пять новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выявлены в китайском Ухане, где первоначально была зарегистрирована вспышка COVID-19. Накануне там также зафиксировали один случай заражения.

© Sputnik / Илья Питалев
Мурашко: мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин
После принятия всех необходимых мер в Ухане долгое время не было новых случаев. Такие данные представил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Все пятеро, как уточнили в ведомстве, сначала были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

За минувшие сутки в провинции выявили 11 новых бессимптомных случаев, семь человек были выпущены из-под наблюдения в карантине. В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 615 бессимптомных носителей вируса.

Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19
Facebook / Alexandru Pînzari
Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19 - видео
За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 тысяч 134 случая заражения (50 тысяч 339 – в Ухане), 63 тысячи 616 выздоровели, а 4 тысячи 512 скончались (3 869 - в Ухане). Всего в Китае подтвердились 84 тысячи 10 случаев COVID-19.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4 миллиона человек.

К 09.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 103 тысячи 136 человека. Из них более миллиона 411 тысяч - выздоровели, а почти 283 тысячи - погибли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1047)

По теме

Эпидемиолог оценил вероятность заразиться COVID-19 в жаркую погоду
Стал известен новый возможный способ передачи COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
Более миллиона человек из 60 стран исполнили песню День Победы
Песню "День Победы" исполнили свыше миллиона человек из 60 стран - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться