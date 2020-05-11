В Ухане подтвердили еще пять случаев COVID-19

Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Пять новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выявлены в китайском Ухане, где первоначально была зарегистрирована вспышка COVID-19. Накануне там также зафиксировали один случай заражения.

После принятия всех необходимых мер в Ухане долгое время не было новых случаев. Такие данные представил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Все пятеро, как уточнили в ведомстве, сначала были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

За минувшие сутки в провинции выявили 11 новых бессимптомных случаев, семь человек были выпущены из-под наблюдения в карантине. В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 615 бессимптомных носителей вируса.

Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.

За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 тысяч 134 случая заражения (50 тысяч 339 – в Ухане), 63 тысячи 616 выздоровели, а 4 тысячи 512 скончались (3 869 - в Ухане). Всего в Китае подтвердились 84 тысячи 10 случаев COVID-19.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 4 миллиона человек.

К 09.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 4 миллиона 103 тысячи 136 человека. Из них более миллиона 411 тысяч - выздоровели, а почти 283 тысячи - погибли.

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