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Акция Бессмертный полк в Кишиневе

Никто не омрачит праздник: атаки на сайт "Бессмертного полка" отражены

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200511/30210736/nikto-ne-omrachit-prazdnik-ataki-na-sayt-Bessmertnogo-polka-otrazheny.html

Специалистам удалось пресечь хакерские атаки, устранить уязвимость и определить, кто пытался помешать онлайн-шествию.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. В День Победы сайты, где шла онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк", неоднократно подвергались атакам хакеров. Об этом сообщили организаторы, которым удалось предотвратить все эти попытки прервать онлайн-шествие.

Партнеры акции, как уточнили организаторы, предусмотрели многое и постарались максимально обезопасить ресурс.

"Специалистам удалось отразить атаки, в первую очередь, направленные на то, чтобы перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя", - отмечается в сообщении.

Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк.
© Sputnik / Илья Питалев
"Бессмертный полк-онлайн" - в акции принимают участие люди со всего мира
Хакеры пытались сорвать трансляцию шествия 9 мая с 06.00 до 09.00. По словам организаторов, было произведено более девяти миллионов запросов к сайту, а мощность атаки составила 18,5 тысячи запросов в секунду. Пик атаки пришелся на 07.50. В результате были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, а сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Пользователям стало значительно труднее зайти на сайт.

"Специалистам удалось пресечь эту атаку, устранить уязвимость и оперативно восстановить работу сайта, а также определить, кто пытался помешать онлайн-шествию. Для атаки использовалось 646 уникальных IP адресов. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% - на территории Северной Америки, 3% - в Азии", - пояснили организаторы.

Другая масштабная атака аналогичной мощности отмечена в 11.00. Но предпринятые действия позволили сделать так, чтобы она не сказалась на работоспособности сайта акции.

Акция Бессмертный полк. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Бессмертный полк - онлайн": как принять участие в акции
Проект "Бессмертный полк онлайн" нашел отклик в сердцах многих – в онлайн-шествии, которое стартовало 9 мая и продлится в течение двух недель, принимают участие почти три миллиона человек со всего мира.

"Организаторы делают все возможное для того, чтобы шествие "Бессмертного полка онлайн" прошло победным строем, и ничто не омрачило праздник, и выражают огромную благодарность разработчикам системы безопасности, способной отражать такие серьезные многократные удары", - говорится в сообщении.

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

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Более двух недель продлится онлайн-шествие "Бессмертного полка"


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