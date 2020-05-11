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Медик назвал симптомы COVID-19, при которых нужна госпитализация

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1049)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200511/30211414/medik-nazval-simptomy-covid19-pri-kotorykh-nuzhna-gospitalizatsiya.html

При ряде симптомов инфицированным требуется постоянное наблюдение специалистов, которые могут оказать срочную помощь, если состояние ухудшится.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Когда у инфицированного увеличивается одышка и удушье, следует обратиться за стационарной помощью. Такой точки зрения придерживается врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев, которого цитируют российские СМИ.

"Если у вас нарастают симптомы одышки, удушья, то для вас - стопроцентные показания обратиться за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы", - отметил медик.

© CC0 / Pixabay / O12
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Специалист рассказал, что в подобной ситуации врачи постоянно следят за состоянием пациента. И если будет регистрироваться ухудшение, то медики смогут сразу приступить к инкубации легких с помощью аппарата ИВЛ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, в понедельник днем количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 превысило 4,1 миллиона, более 1,4 миллиона человек выздоровели, а почти 283 тысячи - погибли.

В Молдове с начала пандемии зарегистрировано 4 тысячи 927 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели тысяча 980 пациентов, а умерли на фоне осложнений - 171.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1049)

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