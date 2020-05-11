Путин рассказал, сколько еще в России продлится режим самоизоляции

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам подчеркнул, что благодаря экстренно предпринятым мерам в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, удалось сохранить тысячи жизней.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В России завершается череда нерабочих дней, страна подошла к следующему этапу – смягчению режима ограничений, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Он уточнил, что массовые мероприятия в стране будут временно запрещены.

"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила", - сказал Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в России. © Sputnik / Сергей Цуркану Президент Молдовы рассказал, что ждет страну после 15 мая

Президент добавил, что благодаря экстренно предпринятым мерам в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, удалось сохранить тысячи жизней.

Глава государства отметил, что режим самоизоляции продлился шесть недель, снятие ограничений будет постепенным. При этом каждый регион будет самостоятельно будет решать, когда ему возвращаться к жизни.

Отдельно президент обратился к гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Для них сохраняется режим повышенной безопасности.

""Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса", - подчеркнул российский лидер.

По последним данным, в РФ зафиксировано боле 220 тысяч случаев заболевания COVID-19, скончались более 2 000 человек, выздоровели — почти 40 тысяч.

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