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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш

Генсек ООН: страны должны поддерживать друг друга в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Роман Махмутов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200513/30232404/gensek-oon-strany-dolzhny-podderzhivat-drug-druga-v-borbe-s-covid19.html

Гутерреш призывал государства-члены ООН поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом современности в области здравоохранения.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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В апреле Слуцкий призывал политиков Евросоюза, США, Великобритании и межпарламентские организации отказаться от санкционной политики на фоне ситуации с COVID-19. Глава комитета Госдумы обращал внимание на то, что в условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей простых людей на грань выживания.

"Полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Призываю государства-члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года", - говорится в ответе Гутерреша.

Генсек ООН подчеркнул, что получил поддержку со стороны России в вопросе глобального прекращения огня для содействия борьбе с пандемией COVID-19 и попросил всех членов международного сообщества присоединиться к скорейшему выполнению этого призыва.

Антониу Гутерриш.
© AFP 2020 / Kena Betancur
Генсек ООН о COVID-19: гуманитарный кризис требует плана "военного времени"
Гутерреш напомнил и о том, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения.

Сам генсек ООН в своем письме лидерам "Группы двадцати" от 26 марта призвал воздержаться от санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на вызовы пандемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом превысило 4 миллиона 262 тысячи, из которых почти 1,5 миллиона человек выздоровели, а порядка 292 тысяч умерли.

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