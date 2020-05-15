На следующей неделе в Минске откроют памятник молдавскому герою

Монумент Герою Советского Союза Иону Солтысу будет открыт на следующей неделе в столице Беларуси на улице, которая носит имя уроженца молдавской земли.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Параллельно с проведением саммита Евразийского Экономического Союза в видеоформате, на следующей неделе в Минске будет открыт памятник Герою Советского Союза, нашему земляку Иону Солтысу. Об этом сообщил глава государства Игорь Додон в ходе еженедельного видеоблога "Президент отвечает".

Додон отметил, что предложение об открытии памятника Солтысу в Минске было озвучено им в ходе неоднократных встреч с белорусскими партнерами.

"Несмотря на то, что президент Лукашенко пригласил меня посетить Минск с рабочим визитом, я отказался. Утром я проконсультировался с министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну, которая сказала, что любой гражданин, возвращающийся из-за рубежа должен провести 14 дней в самоизоляции", - сообщил Додон.

Ион Солтыс родился 5 сентября 1923 года в селе Кузьмин ныне Каменского района Молдовы в семье пастуха, по национальности был украинцем. Окончил начальную школу, затем работал в колхозе.

Уйдя в партизанский отряд, Ион познакомился с секретарем Каменской подпольной организации. После этого начал распространять листовки в селах Кузьмин, Окница, Грушка с вестями с фронта.

В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и Емельяном был призван в армию. В начале мая 1944 года после обучения в запасном полку 2-го Украинского фронта с маршевой ротой был направлен на передовую.

Боевое крещение Солтыс получил при форсировании реки Днестр в районе Рыбница-Резина. В первом же бою был ранен и попал в госпиталь в село Чешуены Резинского района. После лечения, продолжавшегося два месяца, направлен в 548-й стрелковый полк.

Красноармеец Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне на территории Польши) одним из первых преодолел ее и огнем прикрывал форсирование реки ротой.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Мать Иона Солтыса с портретом сына в руках

В этом бою наш земляк гранатами подавил пулеметный расчет противника. Однако другой пулемет, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Горсть земли с могилы Иона Солтыса в Польше вернулась в родное село Героя Советского Союза

Ценою жизни он способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Солтыс был похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 года за повторение подвига Александра Матросова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova