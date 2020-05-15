Медики рассказали, как правильно питаться в период пандемии

Российские врачи рассказали, как правильно питаться в период пандемии, и какими лекарствами не следует злоупотреблять.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Если человек придерживается здорового питания, то это дает возможность иммунной системе оптимально функционировать и при необходимости быстро вырабатывать антитела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, который цитирует главного терапевта Минздрава, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксану Драпкину.

Режим питания

Эксперт считает, что сейчас, в условиях пандемии, очень важно правильно питаться.

"Здоровое питание создает условия для оптимального функционирования иммунной системы и при необходимости быстрого и адекватного ответа, выработки антител", - сказала Драпкина.

Эксперт обратила внимание на то, что следует употреблять продукты, поддерживающие работу экосистемы желудочно- кишечного тракта. То есть - кисломолочные продукты с низким содержанием жира, крупы, овощи и фрукты, орехи, хлебобулочные изделия, обеспечивающие организм пищевыми волокнами.

Специалист обратила внимание на то, что нарушение режима питания приводит к росту нагрузки на ферментативный аппарат организма человека и приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. В списке частых нарушений режима - более частый прием пищи, увеличение порций и склонность к употреблению колбасных изделий, чипсов, сухариков, газированных напитков и сладостей. В итоге желудок перегружен, и, как следствие, снижается нормальное функционирование и формирование иммунного ответа.

Отвлечь мозг от частого желания поесть можно, если быть активным или выполнять какую-либо работу. При этом крайне необходимо осуществлять основные приемы пищи – завтрак, обед, ужин. Последний раз есть надо за 3 часа до сна.

Ослабление иммунитета

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева обращает внимание на то, что одной из главных причин ухудшения иммунитета человека также является бесконтрольное употребление антибиотиков.

Специалист, которого цитирует российская пресса, сообщила, что дети и взрослые стали чаще болеть, а инфекции протекают сложнее. Однако нельзя принимать лекарства без рекомендации врача.

Медик отметила, что антибиотики не уничтожают вирусы — ими лечатся бактериальные инфекции, которые проявляются при осложнении от вирусных заболеваний.

По словам Аплетаевой, при появлении нового неизвестного вируса организм из-за ухудшения иммунитета может с ним не справиться.

В свою очередь, доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко также отметила, что бесконтрольное употребление антибиотиков влияет на микрофлору организма, которая является одной из частей иммунной системы.

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