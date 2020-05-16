Сергей Павлочев: мы всегда будем возвращаться на нашу родную землю

Многие наши соотечественники, уехавшие из страны и обосновавшиеся заграницей, внимательно следят за событиями в Молдове – им не безразлична судьба страны и своего народа.

Португалия стала родиной для десятков тысяч граждан Молдовы, которые приняли решение покинуть страну. Как обустраиваются наши соотечественники на новом месте, в обществе с иным менталитетом, культурой, историей? Что они думают о происходящих процессах на исторической родине? Об этом и других темах, корреспондент Sputnik Молдова поговорил с гражданином Португалии, уроженцем Республики Молдова Сергеем Павлочевым, который двадцать лет назад перебрался на берега Атлантического океана, в город Порту, где строит свою жизнь и карьеру.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив Сергей Павлочев с университетскими коллегами во время студенческого шествия. Порту, 2019 год.

— Сергей, расскажите о том, как и почему вы оказались в Португалии, как вы адаптировались в этой стране.

— В конце девяностых мой отец решил эмигрировать из-за экономической обстановки в Молдове. По стечению обстоятельств, он выбрал на тот момент не совсем популярную и очень далекую Португалию. Более того, он решил поехать никак все на юг или в Лиссабон, а в северную столицу Португалии.

В 2000 году к отцу приехал я с братом и мамой. Это было не просто. Тогда мне было 12 лет. Фактически большую часть своей жизни я прожил именно в Португалии.

Поначалу надо было привыкнуть к новой стране, и не только потому, что надо было выучить новый язык, самое главное – адаптироваться к новому менталитету. Выучить язык оказалось не так уж и сложно, тем более мне, изначально владевшего языком латинской ветви – молдавским.

— Вы относитесь к той категории граждан, для которых новая родина стала настоящим домом. Расскажите о своей Португалии как вы ее воспринимаете – общими штрихами.

— В этом году исполнится уже 20 лет моей жизни в Португалии. Сегодня я осознаю, что живу в райском уголке Европы.

Португалия буквально дышит историей. Без преувеличения можно говорить, что эта страна когда-то была центром великой империи, территориальные владения которой простирались по всему миру, и вот сейчас это небольшое государство, всего лишь тень когда-то прославленной морской державы.

Наследие, безусловно, отражается не только на менталитете граждан, но и в архитектуре.

Думаю, что даже искушённый турист будет приятно удивлён красотами Португалии. К тому же страна сохранила свою архитектуру в первозданном обличье. В этом смысле ей повезло больше, чем другим – города и села не пострадали от разрушений Второй мировой войны.

Помимо помпезной португальской архитектуры, здесь сохранились монументы времен Римской Империи. Я не буду перечислять архитектурные объекты, которые стоит посмотреть, думаю у каждого есть возможность открыть для себя эту восхитительную страну. Лично мне очень нравится Порту. Думаю, с этого города и нужно познавать Португалию. Если найти хорошего гида, то за выходные этот прекрасный город можно изучить.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив Порту. Площадь Gomes Teixeira.

— Вы получили высшее образование в Португалии. Расскажите о своем выборе в обучении, вообще о студенческой жизни в стране.

— В Молдавии я успел закончить пять классов, затем, когда приехал в Португалию, пошёл в шестой класс. И так как меня всегда завораживала история и география, то я после 12 класса, решил поступить на гуманитарный факультет по специальности географ. Для начала пришлось сдать вступительные экзамены, для каждого курса они разные.

Успешно сдав экзамены, я поступил в государственный университет Порту, на гуманитарный факультет. Оплата за год в этом высшем учебном заведении – одна тысяча евро за год обучения. В частных университетах оплата может составлять примерно 300 – 650 евро в месяц. Здесь не принято покупать оценки или сдавать экзамен за деньги. В принципе, образование в Португалии доступно для всех слоев населения, а студентам, на определенных условиях, выплачиваются стипендии.

Затем я решил поступить в Магистратуру Географических Информационных Систем и Пространственного Планирования (ГИС) (Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território). В общем магистратура длилось два года. Цена обучения за год выросла на 250 евро. Результатом моего обучения стала дипломная работа, в которой я при помощи ГИС технологии изучал молдавский карты XVIII века, хранящиеся в муниципальной библиотеке города Порту. Так как мне нравится превращать теорию в практику, моя дипломная работа послужила толчком для двух проектов, которые в ближайшее время увидят свет.

Для многих, и я не исключение, студенческие годы были яркими и завораживающими. Поэтому в будущем я планирую продолжить учиться. На протяжении этих пяти лет я встретил на своем пути настоящих друзей.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив Студенческая жизнь.

Хочу сказать пару слов про студенческие португальские традиции. Это организованный комплекс мероприятий, со своими давними традициями, правилами и костюмами. На протяжении одного года я состоял в так называемой "praxe", там я познакомился со своими будущими друзьями.

Думаю, что некоторые из европейских практик образования могут пригодится и для Молдовы.

— Я знаю, что вы не утратили связи с Молдовой, интересуетесь делами в стране, занимаетесь исследования по истории, в частности картографией. Можете рассказать подробнее о своих изысканиях в этом направлении.

— Несмотря на то, что я давно проживаю в Португалии, я по-прежнему пристально, ежедневно слежу за всеми событиями в Молдове. Помимо политической, экономической и социальной жизни наших граждан, меня в первую очередь интересует то, что происходит в образовательной системе Молдовы, особенно что касается истории и географии.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив Карта Молдавии Бауэра.

Грустно наблюдать за некоторыми реформами министерства образования. Вызывает недоумение и возмущение тот факт, что в Молдове не преподают предмет "История Молдовы". Но это большая тема, которую стоит обсудить отдельно.

Учитывая сложившуюся ситуацию, я решил заняться изучением картографии и истории Молдовы. Пока не буду вдаваться в подробности, скажу вкратце, что основное направление моих интересов в этой области — это историческая картография Молдовы.

— Какая экономическая обстановка в Португалии сегодня в условиях covid-19? Каковы настроения в обществе?

— К сожалению, уже сейчас видны последствия коронавируса – обанкротившиеся фирмы и люди, потерявшие работу. Особенно уязвимым оказался сектор туризма. Даже несмотря на поддержку государства, мы еще долго будем ощущать последствия коронавируса.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив Порту во время Пандемии.

В общем настроение населения сменилось с удручающего на оптимистичное, так как чрезвычайное положение уже снято. Португальцы вышли из изоляции, но практически все одевают защитные маски.

— В 60-х-70-х годах из Португалии трудоспособное население массово уезжало в другие, более благополучные страны Европы на заработки, как и из Молдавии сегодня. А сейчас как обстоят дела?

— Действительно в 60-70 года много португальцев покинули свою родину чтобы обрести новый дом. Не только из-за денег, многие не хотели участвовать в колониальных войнах. Одним из следствий той миграционный волны стало заселение мигрантами Парижа, который сегодня стал вторым в мире городом по количеству проживающих португальцев.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив Ландшафты Португалии.

Примерно с начала девяностых годов прошлого века экономическая ситуация в Португалии стабилизировалась, кардинально изменился миграционный климат. Из страны эмигрантов Португалия превратилась в державу иммигрантов. Примерно на рубеже конца XX века начала XXI века в страну начали приезжать граждане из страны СНГ. Таким образом, в Португалии наблюдался прирост населения вплоть до экономического кризиса. Затем приток иммигрантов уменьшился, и вновь возникла тенденция эмиграции. Только сегодня, в отличие от 60-70 годов, из Португалии уезжают в основном образованные и высококвалифицированные граждане. Как правило, эмигранты выбирают страны Евросоюза. Это относится и к нашим соотечественникам, которые обосновались в Португалии и получили португальское гражданство, но решили навсегда или временно уехать. Наиболее востребованные страны у наших мигрантов – Германия, Швейцария, Люксембург, а также Великобритания и некоторые другие страны.

Сегодня лицо иммигрантов немного изменилось, если раньше это были украинцы, молдаване, ангольцы, бразильцы, то теперь к ним добавились китайцы, венесуэльцы, румыны.

Хотя, по-прежнему, лидирует по количеству приезжих бразильцы, особенно в последнее время.

Если говорить отдельно про молдаван, официальная статистика никак не отражает общее количество наших сограждан, проживающих в Португалии. Так по последним данным в Португалии проживает около 5 тысяч молдаван. Отмечу, что статистика не учитывает тех порядка 20 тысяч граждан Молдовы, которые уже получили португальское гражданство.

— О повседневной жизни. Какая средняя зарплата в Португалии, сколько необходимо зарабатывать, чтобы нормально жить?

— В общем если сравнивать с зарплатами по Евросоюзу, то Португалия не самая выгодная страна для эмиграции. Здесь зарплаты намного ниже, многих стран ЕС, хотя ситуация не такая удручающая, как, например, в Румынии или Болгарии.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив Порту во время Пандемии.

Минимальная зарплата сегодня в Португалии 635 евро – такую зарплату получает примерно одна четверть рабочего населения страны. Если говорить про среднюю зарплату, то это в районе тысячи евро.

При определённых условиях можно более-менее и с минимальной зарплатой прожить, хотя чтобы заводить семью нужно те самые тысячу евро в месяц. По сравнению с другими странами Евросоюза, цены здесь на товары и услуги значительно ниже.

— О типажах, характере, особенностях португальцев расскажите.

— Поначалу, когда я только приехал в Португалию, местная манера общения казалась мне странной. Редко можно было услышать всю правду в лицо, часто за улыбкой скрывалось что-то иное. Но с течением времени я привык к менталитету португальцев, хотя, это было и не просто лично для меня. Если охарактеризовать португальцев двумя словами, то можно сказать следующее – они обожают футбол и еду, в этом у них есть свои таланты. В общем, португальцы открытый и доброжелательный народ.

— Если вы затронули кулинарную тему, ваше мнение о национальной кухне, о португальских винах. Кстати, если сравнивать вина, какие вам нравятся больше – португальские, молдавские или другие?

— Кулинарная вселенная Португалии является неотъемлемой частью португальской культуры. Каждый регион может похвастаться своими уникальными блюдами. Главным блюдом является треска (bacalhau), которую готовят в различных вариациях. Лично я предпочитаю francesinha и bifanas, на десерт не прочь съесть pastel de nata.

Португальские вина, без преувеличения, знамениты на весь мир, особенно портвейны Porto и Madeira. Честно, мне трудно судить какие лучше вина, молдавские или португальские, так как я редко употребляю алкогольные напитки, но, по субъективному мнению, думаю, молдавские вина ничем не проигрывает португальским, по некоторым параметрам даже превосходят.

© Photo : Сергей Павлочев, личный архив На берегу Атлантического океана. Часовня Senhor da Pedra, на пляже Miramar.

— Стоит ли ехать отдыхать в Португалию? Говорят, что океан холодный даже летом.

— Однозначно, да, и еще раз да. К тому, что я уже кратко рассказал о культурно-историческом наследии, приятном климате, гастрономической палитре вкусов, добавлю, что, на мой взгляд, в Португалии сконцентрировано все самое лучшее, что есть в мире.

Что касается температуры воды, да действительно на севере, где я живу, температура не сильно высокая, хотя люди купаются. Но это не проблема. На юге Португалии и островах, температура может достигать около 26°С. Но даже невысокая температура компенсируется красотами пляжей.

Португалия прекрасный уголок нашей земли, в которую хочется приезжать не только в качестве туриста, но и остаться на всю жизнь. За эти годы я и мои соотечественники для себя обрели новый дом, но несмотря на это мы всегда будем возвращаться на нашу родную землю, где мы родились, где покоятся наши предки, там, где чувствуешь себя ДОМА, хотя бы ради того, чтобы обрести внутренний покой.

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