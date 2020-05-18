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Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото

Рябков: США используют присланные Россией аппараты ИВЛ для лечения заболевших

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1113)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200518/30284681/ryabkov-usa-ispolzuyut-prislannye-russia-apparaty-ivl-dlya-lecheniya-zabolevshikh.html

По договоренности президентов 1 апреля из России в Нью-Йорк был направлен самолет АН-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции легких.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Соединенные Штаты используют аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

"По договоренности президентов 1 апреля из России в Нью-Йорк был направлен самолет АН-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, один миллион масок. Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших", - заявил Рябков в ходе онлайн-лекции в МГИМО.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1113)

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