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Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве.

За смягчение ограничений высказываются две трети россиян - социсследование

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1118)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200519/30297824/za-smyagchenie-ogranicheniy-vyskazyvayutsya-dve-treti-rossiyan---opros.html

Опрос проходил 15 мая. Объем выборки - 1000 респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Cмягчить ограничения на фоне коронавируса и разрешить людям выйти на работу считают оправданным порядка 64% россиян.

Исследование проведено Социологическим антикризисным центром, который запущен в апреле этого года исследовательской компанией OMI и центром социального проектирования "Платформа" для изучения общественных реакций на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.

Опрос проходил 15 мая по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - 1000 респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ.

По данным социологического замера, 23% опрошенных поддерживают ту политику, которая была в последний месяц – самоизоляция, ограничения передвижений по городу, 6% выступают за ужесточение тех ограничений, которые существовали в последний месяц, и более строгий контроль соблюдения карантина.

Также 61% респондентов заявили, что соблюдают режим самоизоляции в целом по России, а 73% - в Москве.

Отмечается, что в связи с ситуацией коронавируса граждане больше всего боятся серьезного спада в экономике, который скажется на всех, снизится уровень жизни (57%), а также боятся отсутствия средств на жизнь и даже на еду (50%), долгосрочного изменения привычного образа жизни (38%).

© Sputnik / Илья Питалев
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Кроме этого, 42% опрошенных обеспокоены тем, что коронавирусом могут заразиться их родственники, близкие, что на 10 процентных пунктов ниже показателей 2 апреля, 25% - что будут массовые смерти среди населения, а 15% - что они лично заразятся инфекцией, что на 14 процентных пунктов меньше данных от 2 апреля.

Как указано в опросе, 37% россиян не доверяют официальной информации, считают, что ситуация сильно нагнетается и представляется хуже, чем есть, 22% тоже не доверяют, так как, по их мнению, занижается реальное количество заболевших и сложность ситуации, 19% доверяют и полагают, что дается достоверная информация, 15% затруднились ответить, а 8% не следят за данными сведениями.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1118)

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