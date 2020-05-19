Какой контингент невосприимчив к COVID-19: наука дала ответ

Открытие может помочь при лечении тяжелых форм заболевания коронавирусом и для профилактики заболевания у людей с высоким риском заражения.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы американских и швейцарских ученых, опубликованном в журнале Nature.

A Nature paper shows that an antibody isolated from a patient who has recovered from SARS can effectively block SARS-CoV-2 infectivity. Antibodies that can neutralize the virus could help in the development of anti-viral treatments or vaccines. #COVID19 https://t.co/1nbn5wREe9 pic.twitter.com/vedNXP2T7x — Nature (@nature) May 18, 2020

​Специалисты выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, нацеленных на белок-"шип" (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.

Ученые пришли к выводу, что одна из разновидностей таких антител — S309 — может эффективно нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV-2. Таким образом, люди, перенесшие острый респираторный синдром, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.

Исследователи отмечают, что коктейли из подобных антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19 и для профилактики заболевания у людей с высоким риском заражения.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, 312 тысяч из них умерли.

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