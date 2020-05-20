01:09 21 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.81
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Лазер.

Экспресс-диагностика: лазер выявляет COVID-19 практически мгновенно

© CC0 / Pixabay / SD-Pictures
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1125)
126 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200520/30309869/ekspress-diagnostika-lazer-vyyavlyaet-covid-19-prakticheski-mgnovenno.html

Разработка исследователей из ОАЭ сокращает до минимума время, необходимое для тестирования на наличие коронавируса. Устройство подходит для использования не только в больницах, но и в таких общественных местах, как кинотеатры и торговые центры, а также дома.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Технологию по выявлению патогена в кратчайшие сроки предложила эмиратская лаборатория QuantLase Imaging Lab.

"Лазер распознает вирус сразу, как только клетки крови становятся зараженными. Оборудование способно делать массовый скрининг с результатами, доступными в считанные секунды", - отметил глава группы исследователей, изучавших изменения клеточной структуры вируса, доктор Прамод Кумар.

​Он рассказал, что основанная на оптической фазовой модуляции лазерная технология удобна для больных, неинвазивна и недорога.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Evgeny Byatov
В России началось массовое производство сверхточного теста на коронавирус

Устройство подходит для использования не только в больницах, но и в таких общественных местах, как кинотеатры и торговые центры, а также дома после небольшого обучения. Кумар выразил уверенность, что новая система изменит ситуацию в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, лаборатория рассчитает поставить новые тест-системы на рынок в течение нескольких месяцев.
Число заболевших коронавирусом с начала пандемии в ОАЭ превысило 25 тысяч, умерли 227 человек, выздоровели 10 791.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1125)

По теме

Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19 - видео
Учимся жить с COVID-19: быстрый тест и поиск лекарства


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пионеры Самарканда, 1969 год.
Жизнь советских пионеров в цвете
Чехия отказалась возвращать России памятник маршалу Коневу.
Чехия отказалась возвращать России памятник маршалу Коневу
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться