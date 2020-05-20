Экспресс-диагностика: лазер выявляет COVID-19 практически мгновенно

Разработка исследователей из ОАЭ сокращает до минимума время, необходимое для тестирования на наличие коронавируса. Устройство подходит для использования не только в больницах, но и в таких общественных местах, как кинотеатры и торговые центры, а также дома.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Технологию по выявлению патогена в кратчайшие сроки предложила эмиратская лаборатория QuantLase Imaging Lab.

"Лазер распознает вирус сразу, как только клетки крови становятся зараженными. Оборудование способно делать массовый скрининг с результатами, доступными в считанные секунды", - отметил глава группы исследователей, изучавших изменения клеточной структуры вируса, доктор Прамод Кумар.

UAE develops a Rapid Coronavirus laser testing technology https://t.co/EDomwmHzCK — Construction Business News ME (@CBN_ME) May 20, 2020

​Он рассказал, что основанная на оптической фазовой модуляции лазерная технология удобна для больных, неинвазивна и недорога.

Устройство подходит для использования не только в больницах, но и в таких общественных местах, как кинотеатры и торговые центры, а также дома после небольшого обучения. Кумар выразил уверенность, что новая система изменит ситуацию в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, лаборатория рассчитает поставить новые тест-системы на рынок в течение нескольких месяцев.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии в ОАЭ превысило 25 тысяч, умерли 227 человек, выздоровели 10 791.

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