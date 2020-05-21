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Люди загорают на пляже.

На заметку гражданам Молдовы: отдых с ограничениями в Румынии

© REUTERS / Costas Baltas
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200521/30318275/na-zametku-grazhdanam-moldovy-otdykh-s-ogranicheniyami-v-bolgarii-i-rumynii.html

Туристические ведомства ряда европейских стран, в том числе Румынии, разрабатывают новые подходы к организации сезона отпусков, учитывая все риски распространения вируса нового типа.

БУХАРЕСТ, 21 мая - Sputnik, Джеорджиана Арсене. Сезон отдыха в этом году будет кардинально отличаться от минувших нескольких лет по причине пандемии коронавируса нового типа. 

В течение ближайших 14 дней власти Румынии, Болгарии, Греции и Сербии намерены разработать концепции, которые будут в силе сначала для внутреннего туризма в этих странах, а с открытием границ - и для жителей ближнего с ними зарубежья. 

Парусное судно в море у острова Барбадос
© Photo : Pixabay / Digitalskennedy
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Председатель Федерации Ассоциаций по продвижению туризма Румынии Корина Мартин рассказала о том, что предложила меры, касающиеся открытия на курортах кафе, террас и ресторанов. Речь идет о необходимости расположения столиков на расстоянии более 2 метров друг от друга. Также есть предложение, что максимальное число посетителей, сидящих за одним столиком, не должно превышать 8 человек. 

Новые требования по пляжному отдыху на румынском побережье также предложено изменить - шезлонги на пляже должны будут располагаться не менее 4 метров друг от друга. 

"Мы работаем над концепцией деятельности пляжных баров. Это - свод простых правил. Не будет заградительных стен из оргстекла, как перед стойкой, так и между сиденьями. Надо понимать: люди едут на отдых, а не в больницу", - уточнила Мартин для Sputnik România

В свою очередь, председатель Федерации отельного бизнеса Румынии Илие Кэлин подчеркнул, что в ближайшее время следует определить процедуру открытия кафе и террас, уточнив при этом, что от того, насколько сознательно будут соблюдать меры карантинной безопасности туристы на первом этапе, зависит судьба будущего туристического сезона, в целом.

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Теги:
карантин, ограничения, Румыния, Болгария, море, отдых


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