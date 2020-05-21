Татьяна Навка от COVID-19 излечилась, Дмитрий Песков идет на поправку

Известная фигуриста и ее муж, пресс-секретарь президента России были госпитализированы девять дней тому назад.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Татьяну Навку после прохождения курса лечения от COVID-19 выписали из больницы, сообщил телеканал "360".

На вопрос о своем самочувствии она ответила: "Все хорошо, спасибо".

Ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "идет на поправку", но остается в больнице.

Ранее сообщалось, что Навка вместе с мужем попала в больницу.

Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. Позднее он отметил, что симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции после того, как один из его коллег заболел. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Татьяной Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали.

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