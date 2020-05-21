Татьяна Навка от COVID-19 излечилась, Дмитрий Песков идет на поправку

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Татьяну Навку после прохождения курса лечения от COVID-19 выписали из больницы, сообщил телеканал "360".
На вопрос о своем самочувствии она ответила: "Все хорошо, спасибо".
Ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "идет на поправку", но остается в больнице.
Ранее сообщалось, что Навка вместе с мужем попала в больницу.
Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. Позднее он отметил, что симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции после того, как один из его коллег заболел. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Татьяной Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали.
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