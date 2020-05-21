Путин: российское образование достойно выдержало испытание на фоне эпидемии

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Российская система образования достойно выдержала испытания на фоне коронавируса, дистанционное обучение оправдало себя, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, и студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали их достойно", - сказал он.
Глава государства отметил, что одной из первых мер по борьбе с коронавирусом был перевод на дистанционное обучение. "Это было трудное решение, но, убежден, абсолютно верное", - заключил Путин.
В связи с этим серьезно выросла нагрузка на педагогов.
"Нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам, не только в учебные часы, но практически постоянно находиться на связи с учениками должны были преподаватели, помогать, подсказывать, объяснять", - отметил президент.
По его словам, и для родителей важность учительского труда в эти недели открылась по-новому.
Сложности, возникшие в дистанционном обучении, нужно проанализировать, и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся.
"Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности, это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, ни вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организуем контроль полученных за этот период времени знаний, при необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материалы", - подчеркнул российский лидер.
"Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - сообщил Путин.
Такое решение является исключением, оно носит временный характер, отметил президент. "Подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов, причём без личного присутствия", - пояснил глава государства.
Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщил Владимир Путин.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — сказал глава государства на совещании по образованию.
Президент уточнил, что в этом году ЕГЭ обязательно только для выпускников, планирующих поступать в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке. При этом у тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен в июне, появится возможность сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды следует также предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.
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