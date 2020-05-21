Путин: российское образование достойно выдержало испытание на фоне эпидемии

Глава государства провел в режиме онлайн совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Российская система образования достойно выдержала испытания на фоне коронавируса, дистанционное обучение оправдало себя, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, и студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали их достойно", - сказал он.

Глава государства отметил, что одной из первых мер по борьбе с коронавирусом был перевод на дистанционное обучение. "Это было трудное решение, но, убежден, абсолютно верное", - заключил Путин.

В связи с этим серьезно выросла нагрузка на педагогов.

"Нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам, не только в учебные часы, но практически постоянно находиться на связи с учениками должны были преподаватели, помогать, подсказывать, объяснять", - отметил президент.

По его словам, и для родителей важность учительского труда в эти недели открылась по-новому.

Сложности, возникшие в дистанционном обучении, нужно проанализировать, и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся.

"Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности, это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, ни вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организуем контроль полученных за этот период времени знаний, при необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материалы", - подчеркнул российский лидер.

"Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - сообщил Путин.

Такое решение является исключением, оно носит временный характер, отметил президент. "Подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов, причём без личного присутствия", - пояснил глава государства.

Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщил Владимир Путин.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — сказал глава государства на совещании по образованию.

Президент уточнил, что в этом году ЕГЭ обязательно только для выпускников, планирующих поступать в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке. При этом у тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен в июне, появится возможность сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды следует также предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova