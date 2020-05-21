20:54 21 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.76
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.67
Поиск
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 (Т-50).

Испытания Су-57 завершены: когда ВКС России получат первые 76 истребителей

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200521/30324833/ispytaniya-su-57-zaversheny-kogda-vks-russia-poluchat-pervye-76-istrebiteley.html

Сочетание мощного вооружения, передовых систем обнаружения противника, сверхзвуковой крейсерской скорости и высокой маневренности, малой заметности – обеспечивают Су-57 абсолютное превосходство в воздухе. Равноценных аналогов в мире нет, пишет военный обозреватель.

Невзирая на технологическое напряжение, вызванное пандемией коронавируса, оборонно-промышленный комплекс России планово выводит в серийное производство истребитель пятого поколения Су-57. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат новейший авиационный комплекс в самое ближайшее время.

Российская Федерация занимает лишь четвертое место в мире по расходам на оборону. Однако успехи российского ОПК впечатляют – впервые в истории Россия в области новейших вооружений обогнала все страны мира, включая США. И на достигнутом не останавливается.

Курирующий оборонную промышленность РФ вице-премьер Юрий Борисов 21 мая заявил в интервью РИА Новости: "В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки".

Су-57: российские летчики продемонстрировали возможности новейших истребителей
© Ruptly
Су-57: демонстрация возможностей новейших российских истребителей

Замечу, истребительный авиаполк по боевой мощи сопоставим с общевойсковой дивизией. Три новых полка – это очень серьезное усиление ВКС России.

Юрий Борисов считает, что несмотря на форс-мажорную ситуацию из-за COVID-19, первая (установочная) партия истребителей пятого поколения Су-57 будет передана Вооруженным силам РФ в 2020 году. Аналогичную информацию о ритме серийных поставок ранее сообщил и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. На первом этапе Воздушно-космические силы России получат самолеты с двигателями четвертого поколения, поставки с силовыми установками пятого поколения – с повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла – начнутся в середине 2020-х. Но и нынешние двигатели во многом превосходят зарубежные аналоги.

В ходе испытаний многократно и в разных режимах, включая беспилотный, проверена работа всех систем и двигатели новейшего истребителя. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике. Иначе и быть не могло, ведь российский истребитель пятого поколения предназначен для эффективного уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Сочетание мощного вооружения, передовых систем обнаружения противника, сверхзвуковой крейсерской скорости и высокой маневренности, малой заметности – обеспечивают Су-57 абсолютное превосходство в воздухе.

Равноценных аналогов в мире нет.

Небывалые возможности

Три авиаполка Су-57 – это качественный скачок в развитии боевых возможностей ВКС России. Новейший истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов (и передавать целеуказания другим самолетам (ударным беспилотникам). Превосходство "Сухого" над американскими истребителями пятого поколения обеспечивают: малозаметность на сверхзвуковой крейсерской скорости (чего нет у F-35 и F-22), выдающиеся пилотажные качества, основная радиолокационная станция, уникальные оптико-электронная система обнаружения целей и система постановки электронных помех (умная обшивка), 10-тонный оружейный арсенал на борту (включая гиперзвуковые ракеты). Весь боезапас истребителя находится во внутренних отсеках, то есть не "светится" на радарах противника.

F-16
© Flickr / Andreas Nilsen
Хочу такое же платье: F-16 будет выглядеть как Су-57 - фото

Малая площадь отражающей поверхности (0,4 кв.м) позволяет Су-57 оставаться практически невидимым для радаров противника - благодаря высокотехнологичным композитным материалам конструкции (70% поверхности и 25% веса самолета). Основная РЛС и несколько других активных и пассивных радиолокационных и оптико-локационных станций, а также единая информационная система боевого применения и управления Су-57 интегрированы с подсистемой обмена данными с другими самолетами, командными пунктами, разведывательными системами ВКС, ВМФ и Сухопутных войск.

Два турбореактивных двигателя позволяют Су-57 развивать скорость до 2600 километров в час, и скорость набора высоты – 21 километр в минуту. Российский истребитель 5-го поколения переходит на сверхзвуковую скорость, не включая форсаж (видео Минобороны РФ https://youtu.be/eqgrv2kHQHA?t=18), и способен наносить удары не только ракетами малой, средней, большой дальности, но и вести сверхманевренный ближний бой с применением пушечного вооружения (это качество очень ценят летчики). Трехмерная система отклонения вектора тяги двигателей обеспечивает самолету сверхманевренность.

БПЛА «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57
Минобороны РФ
"Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57

Можно лишь предполагать, насколько возрастут боевые возможности 76 заказанных Российской армией тяжелых истребителей Су-57, если они будут выполнять задачи в интеграции с новейшим БПЛА "Охотник" (видео https://www.youtube.com/watch?v=uSei28eZ_Ao&feature=emb_title). При взаимодействии с истребителем 5-го поколения ударный беспилотник-невидимка может стать прорывом в области боевого применения истребительной авиации. Здесь открывается огромный простор для эффективного взаимодействия летчика и боевого робота.

Информация об отработке беспилотного режима на самом Су-57 – крайне интересна, и означает, что сложнейшая машина может управляться искусственным интеллектом (или оператором) на больших расстояниях от базы. Это снимает физиологические ограничения по скорости и маневру (перегрузки перестанут играть роль в тактике боевого применения). И неслучайно в США с беспокойством следят за развитием в РФ беспилотной (беспредельной) модификации истребителя 5-го поколения, ведь американские новейшие F-35 Lightning II могут развалиться примерно через две минуты полета на сверхзвуковых скоростях – обшивка не выдерживает.

Военно-политическая турбулентность

Открытые характеристики и возможности тяжелого истребителя Су-57 – лишь "верхушка айсберга". Воздушная разведка и контроль, координация действий других родов войск, высокоточные ракетные удары широкого спектра дальности – "Сухому" пятого поколения все по силам.

Однако, боевое превосходство – не самоцель. Эффективность новейшего авиационного комплекса имеет огромное (принципиальное) значение для обеспечения военной безопасности России и ее союзников – для предотвращения внешней агрессии. Немаловажно и сохранение технологического прогресса в авиационной промышленности, лидирующих позиций РФ на мировом рынке вооружений.

Опыт военных конфликтов последних десятилетий в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Югославии показывает, что главным инструментом или "дубиной" Запада является количественное и качественное доминирование в воздухе (ударная авиация, крылатые ракеты, беспилотники). В Пентагоне разрабатывают концепцию мгновенного неядерного удара, которая должна предоставить американским вооруженным силам возможность наносить удары по укрепленным и мобильным целям с помощью неядерных боезарядов так, чтобы любой противник США был повержен в течение пары часов.

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом на авиасалоне МАКС
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57 -фото

Напомню, Соединенные Штаты под надуманным предлогом сломали в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, создали неопределенность в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, нарастили ударный потенциал глобальной системы ПРО. Военный бюджет США в 2020 году вырос до 750 миллиардов долларов – эта цифра в 10 раз превышает российский оборонный бюджет, и сопоставима с военными расходами всех других стран мира. На этом фоне безусловным государственным приоритетом России становится формирование мощных Воздушно-космических сил и системы ПВО-ПРО. Москва вынуждена реагировать на рост военных угроз по всему периметру безопасности, наращивать боеготовность войск и возможности вооружений, укреплять безопасность союзников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Это просто космос": опубликовано видео полета новейшего истребителя Су-57
Путин: Су-57 – лучший истребитель в мире


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сергей Шойгу - министр обороны России и спасатель номер один - фото
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Черным морем
Полет над Черным морем: бомбардировщики Ту-22М3 облетели акваторию - видео
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться