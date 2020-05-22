Попова: коронавирус не обладает высокой изменчивостью, но мутации есть

Анна Попова подчеркнула, что все страны, которые могут секвенировать вирус, результаты помещают в информационные системы, анализ которых показывает, что высоких уровней мутаций коронавирус не демонстрирует.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Коронавирус не обладает высокой изменчивостью, но пока нелегко оценить влияние нескольких десятков мутаций, которые уже произошли, на способность поражать людей и вызывать тяжелые или не тяжелые болезни. Об этом заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.

Эксперт обратила внимание на то, что все страны, которые могут секвенировать вирус, добавляют свои результаты в различные информационные системы, именно анализ таких систем показывает, что высоких уровней мутаций вирус не демонстрирует.

Прививать от коронавируса, как отметила Попова, в России начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается.

"Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации", - сказала Попова.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к пятнице, 22 мая, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,1 миллиона человек. Из них миллион 949 тысяч человек выздоровели, а почти 333 тысячи погибли. Россия находится на второй строчке в мире по числу зараженных - 317 тысяч, а лидируют по этому показателю США - миллион 577 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа.

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