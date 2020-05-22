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Флаг Китая

Китай готов укреплять сотрудничество с другими странами по контролю за COVID-19

© Sputnik / Iliy Pitalev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1143)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200522/30328976/china-gotov-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-drugimi-stranami-po-kontrolyu-za-covid19.html

Находясь перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, сильной экономической рецессии и других глобальных вызовов, все страны должны сотрудничать, считает Ли Кэцян.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 и способствовать стабилизации пострадавшей от пандемии мировой экономики. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии главного законодательного органа страны, зачитывая соответствующий доклад, пишет РИА Новости.

"Находясь перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, сильной экономической рецессии и других глобальных вызовов, все страны должны сотрудничать", - отметил Ли Кэцян.

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
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Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что Китай готов действовать совместно с другими странами для укрепления международного сотрудничества по контролю за COVID-19, а также для продвижения стабильности мировой экономики, совершенствования глобального управления и сохранения миропорядка, основанного на международном законодательстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к пятнице, 22 мая, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,1 миллиона человек. Из них миллион 952 тысячи человек выздоровели, а 333 тысячи погибли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1143)

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