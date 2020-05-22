Болгария открывает границы для граждан ряда стран

Предполагается, что на пограничных пунктах санитарного контроля необходимо будет предоставлять декларации с обязательством соблюдать действующие на территории Болгарии противоэпидемические меры.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Власти Болгарии с 22 мая открывают границы для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны. Об этом написал портал "Днес" со ссылкой на распоряжение главы Минздрава Кирила Ананиева, сообщает РИА Новости.

Из-за угрозы распространения COVID-19 границы Болгарии были закрыты в середине марта, а въезжавшие граждане этой страны и иностранные дипломатыдолжны были проходить 14-дневный карантин.

После снятия ограничений при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в Болгарии не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Портал отмечает, что фактически речь идет о возобновлении международного туризма.

Предполагается, что посетители, как и краткосрочные туристы, а также транзитники, будут предоставлять на пограничных пунктах санитарного контроля декларации с обязательством соблюдать действующие на территории Болгарии противоэпидемические меры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к пятнице, 22 мая, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,1 миллиона человек. Из них миллион 952 тысячи человек выздоровели, а 333 тысячи погибли.

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