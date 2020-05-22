Формула катастрофы: COVID-19 плюс последствия конфликта и отсутствие воды

В такой ситуации оказалась одна из стран Ближнего Востока и этот факт вызывает озабоченность международной общественности.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. "Критическим" назвал положение дел в Йемене на фоне распространения коронавируса официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

The number of deaths occurring in the #Covid_19 treatment centre that @MSF runs in #Aden, #Yemen, speaks to a wider catastrophe unfolding in the city, the international medical organisation said today.https://t.co/gLaOcY3AwZ — MSF Yemen (@msf_yemen) May 21, 2020

"Эпидемиологи предполагают, что вирус в Йемене может распространяться быстрее, в более широком масштабе и большими жертвами, чем в других странах. Есть официальные данные от ВОЗ о количестве случаев, но мы уверены, что реальное количество заражений гораздо выше", - сказал он.

По его словам, в стране не хватает тестов, а разрушенная в результате конфликта система здравоохранения не позволяет оказывать необходимые услуги населению. Кроме того, в стране недостаточно воды, а многие очистительные системы не работают.

"Йемен действительно на грани сейчас. Ситуация вызывает опасения… Поэтому участие международного сообщества в донорской конференции по Йемену 2 июня является исключительно важным", - добавил Лерке.

Cо своей стороны, глава пресс-службы ООН в Женеве напомнила, что по данным ООН на 21 мая, в Йемене насчитывается 184 случая заражения COVID-19 и 30 смертей от вируса.

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