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Последствия конфликта в Йемене.

Формула катастрофы: COVID-19 плюс последствия конфликта и отсутствие воды

© Sputnik / Stringer
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1145)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200522/30332091/formula-katastrofy-covid-19-plyus-posledstviya-konflikta-i-otsutstvie-vody.html

В такой ситуации оказалась одна из стран Ближнего Востока и этот факт вызывает озабоченность международной общественности.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. "Критическим" назвал положение дел в Йемене на фоне распространения коронавируса официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

Мальчик а Йемене, архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
В ООН заявили, что жители Йемена от голода едят листья
"Эпидемиологи предполагают, что вирус в Йемене может распространяться быстрее, в более широком масштабе и большими жертвами, чем в других странах. Есть официальные данные от ВОЗ о количестве случаев, но мы уверены, что реальное количество заражений гораздо выше", - сказал он.

По его словам, в стране не хватает тестов, а разрушенная в результате конфликта система здравоохранения не позволяет оказывать необходимые услуги населению. Кроме того, в стране недостаточно воды, а многие очистительные системы не работают.

"Йемен действительно на грани сейчас. Ситуация вызывает опасения… Поэтому участие международного сообщества в донорской конференции по Йемену 2 июня является исключительно важным", - добавил Лерке.

Cо своей стороны, глава пресс-службы ООН в Женеве напомнила, что по данным ООН на 21 мая, в Йемене насчитывается 184 случая заражения COVID-19 и 30 смертей от вируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1145)

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