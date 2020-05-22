На SputnikPro раскрыли секреты успеха видео в социальных сетях

Доступность качественной видеотехники привела к бурному росту разнообразного видеоконтента в интернете – это мировой тренд, вписаться в который может сегодня каждый.

КИШИНЕВ, 22 mai – Sputnik. Видеоролики стали одним из самых, если не самым востребованным медиаконтентом в информационной среде, причем не только благодаря СМИ, но и творчеству отдельных людей. О составляющих популярности видео в соцсетях рассказала главный редактор русскоязычной версии сайта Ruptly Мария Дьяконова на международном вебинаре в рамках проекта SputnikPro, в котором принимали участие в том числе представители СМИ и блогеры из Молдовы.

Первый вопрос, который возникает у многих, кто стремится сделать хороший ролик – что самое главное в успешном видео? По мнению Марии Дьяконовой, это эмоции.

"Политика это или социальная история – видео для соцсетей должно вызывать у зрителя эмоции. Есть эмоциональная вовлеченность, есть и желание распространять видеоролик", - отметила главный редактор русскоязычной версии сайта Ruptly, известного своей богатой палитрой видематериалов, набирающих миллионы просмотров.

© Sputnik / Главный редактор русскоязычной версии сайта Ruptly Мария Дьяконова.

По ее мнению, в любой истории должны быть драма, неоднозначность и конфликт, удивительные факты и юмор – это значительная часть успеха. При этом, сам видеоролик в идеале не должен превышать 1,5–2 минуты.

Приступая к созданию ролика, следует понимать, что он должен соответствовать определенным принципам.

"Следите за тем, чтобы в вашей истории соблюдался баланс и непредвзятость, особенно, если это касается политики", - рассказала журналист.

Она обратила внимание на то, что важно изложить всю историю шаг за шагом, простым разговорным языком – рассказ должен захватить внимание зрителя. Конечно, внимание к деталям также сделает ролик интереснее.

Звук и титры придадут клипу особый шарм. "Никогда не забывайте про звук с картинки, иногда в нем - вся прелесть", - сказала Дьяконова.

Конечно, замысел и собранные видеоматериалы, звук – это часть производства видео, которое полностью воплощается в монтаже. Возможности здесь также весьма разнообразны – кроме известных монтажных программ для компьютеров, существуют соответствующие приложения для мобильных средств связи, которые позволяют практически полностью смонтировать ролик в любом месте.

Поэтому эксперт посоветовала изучить основы монтажа, успешный опыт коллег. Все это позволит создавать и публиковать хорошее видео, которое обязательно найдет своего зрителя.

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