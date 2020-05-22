Путин: ситуация с COVID-19 стабилизируется, следует закрепить успехи

Президент России провел в режиме видеоконференции совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Глава государства отметил, что практически ежедневно получает от специалистов оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса.

По его словам, оюстановка в целом по стране стабилизируется.

"И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах <...> началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", — отметил президент.

Общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились. Проведено более 8,1 миллиона тестов.

За последние сутки медики выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144. В столице третий день подряд меньше трех тысяч зараженных в сутки.

Во многих регионах сохраняется особый режим, гражданам рекомендуют по возможности оставаться дома, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Надо и далее повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус, заявил Путин.

"За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу", - сказал российский лидер.

Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя.

"Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - продолжил глава государства.

Он потребовал доложить, как реализуется его поручение по поставке необходимых лекарств в регионы.

Что касается коечного фонда для больных коронавирусом, то он, как подчеркнул президент, должен быть в постоянной готовности.

"Сейчас - в период поэтапного выхода из режимов ограничения, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства - широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Он подчеркнул, что все это чрезвычайно важные вещи, и они полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ.

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