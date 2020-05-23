Пока вы спали: призыв НАТО к США, препарат от COVID-19, новые чартеры в Москву

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КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Несогласие союзников по Североатлантическому альянсу с Вашингтоном, испытание нового лекарства от коронавируса, три авиарейса из молдавской столицы в российскую - главные темы обзора.

Партнеры смотрят на "Открытое небо" иначе, чем Трамп

Все союзники по Североатлантическому альянсу на срочном совещании послов НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник.

Дональд Трамп в четверг объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его.

"Западные страны мобилизуются для "спасения" международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти. Послы стран-членов НАТО встретились в срочном порядке по этому вопросу…, и, по словам дипломатического источника, "все союзники призвали Соединенные Штаты остаться стороной соглашения", — пишет агентство.

АМНА напоминает также, что Германия призвала Вашингтон "пересмотреть свою позицию" и затем вместе с девятью другими европейскими странами подписала заявление, напоминающее о важности договора.

"Мы сожалеем" в связи с заявлением Вашингтона, "хотя мы разделяем озабоченность Соединенных Штатов", говорится в тексте, опубликованном министерством иностранных дел Франции и подписанном десятью странами (Франция, Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия, Швеция).

"Договор по открытому небу является ключевым фактором в укреплении уверенности в последние десятилетия в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе", — говорится в заявлении этих стран, где подчеркивается, что сами страны будут продолжать выполнять договор.

В заявлении говорится также о намерении продолжить диалог с Россией и призвали Москву снять ограничения на полеты над Калининградом.

Издание "Нафтемпорики" в свою очередь пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в своём заявлении по итогам совещания послов ни словом не упомянул декларацию десяти европейских стран, в котором они выражают сожаление в связи с выходом Вашингтона из этого международного договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Средство от COVID-19: этап тестирования

Более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях препарата "Фавипиравир" для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-службе Минздрава РФ.

Сейчас в России препарат "Фавипиравир" не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях, пояснили в пресс-службе.

"Рядом отечественных фармкомпаний инициированы клинические исследования с целью изучения эффективности и безопасности применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов с COVID-19, более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях в более 40 центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Саранска, Нижнего Новгорода, Рязани, Казани, Уфы, Ярославля, Якутска и Дагестана, которые осуществляют лечение пациентов в рамках клинических исследований", - говорится в сообщение.

Три рейса в Москву

Орган гражданской авиации Республики Молдова объявил об организации ряда полетов в Москву в течение следующей недели. Их выполнят три авиакомпании.

Лайнеры "Fly One" выполнят рейсы 29 и 31 мая, 30 мая в столицу России отправится воздушное судно "Air Moldova".

Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.airmoldova.md și www.flyone.eu.

Более подробную информацию можно найти на официальных веб-страницах авиаперевозчиков.

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