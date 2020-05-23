Американская телеведущая поставила диагноз своему президенту - видео

Эфир канала MSNBC был посвящен ситуации с коронавирусом в стране, разумеется, речь зашла и о том, как ее видит хозяин Белого дома.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Телеведущая Мика Бжезински особо остановилась на том, что Трамп считает большое число выявленных случаев заражения результатом эффективности тестирования. Журналистка напомнила, что на долю США приходится 31 процент от общего числа COVID-19 во всем мире, вся эта ситуация войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую власти могли предотвратить.

При этом, подчеркнула Бжезински, президент все время пытается перевести стрелки и пишет "самую разнообразную чушь" в твиттере, в частности про ее мужа Джо Скарборо, который в прошлом был членом палаты представителей, а сейчас занимается журналистикой и нередко выступает с критикой американского лидера.

"Когда уже во возобновят дело по случившемуся с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают. Почему он покинул конгресс так тихо и быстро? Разве не очевидно? А что сейчас происходит? Совсем все плохо с головой!" — написал Трамп 12 мая.

Скарборо был членом палаты представителей США от штата Флорида в июле 2001 года, когда стажерку Лори Клаузутис нашли мертвой на рабочем месте в приемной парламентария в Форт-Уолтон-Бич. Вскрытие показало, что 28-летняя девушка скончалась от порока сердца, однако некоторым ее смерть показалась подозрительной, в частности Трампу, который еще в 2017 году в твиттере призывал возобновить расследование.

"Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом", — сказала Бжезински.

А истина состоит в том, счиатает она, что в Трампе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что он не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, президент ее только усугубил и продолжает усугублять, и при этом даже не носит маску, "чтобы уберечь других людей от собственной заразы".

За минувшие сутки в США зафиксировали 25 294 новых случаев заражения. Всего в Соединённых Штатах более 1,57 миллиона человек заразились коронавирусом и свыше 94 тысяч человек скончались.

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