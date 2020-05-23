Разрабатываемая вакцина от COVID-19: российские создатели привили ее себе

Этот шаг исследователи предприняли после завершения тестирования на подопытных животных, в том числе приматах.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что cейчас доклинические исследования вакцины заканчиваются.

"На мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности", — сказал он.

Более того, работники Центра привили и себе средство от коронавируса, которое создали.

"Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины ... для того, чтобы мы, как профессионалы, участвовали в той работе, которую нам поручили, которую ... мы сейчас проводим, чтобы, не дай бог, не уйти на изоляцию, не выпасть из рабочего ритма, действительно, себя защитили вакциной", - рассказал Гинцбург.

Это, по его словам, ни в коем случае нельзя расценивать как какое-то испытание вакцины.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург.

"Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники - ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку - ред.)! Маску я одеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться", - добавил Гинцбург.

Производство вакцины от коронавируса, по его словам, планируется начать к концу лета.

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