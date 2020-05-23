Патенты трудовым мигрантам в России продлили, и существенно

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан с истекшим или истекающим вскоре сроком действия автоматически продлеваются на три месяца, сообщается на сайте МВД России.
"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он автоматически продлевается на 93 дня", - говорится в сообщении ведомства.
Иностранные граждане, не имеющие патента, могут осуществлять трудовую деятельность в указанный период без его оформления.
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