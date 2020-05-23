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Выдача трудовых патентов в Едином миграционном центре Московской области.

Патенты трудовым мигрантам в России продлили, и существенно

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200523/30340377/patenty-trudovym-migrantam-v-russia-prodlili-i-suschestvenno.html

Решение касается разрешающих документов, у которых срок действия заканчивается в период с 15 марта по 15 июня 2020 года.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан с истекшим или истекающим вскоре сроком действия автоматически продлеваются на три месяца, сообщается на сайте МВД России.

"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он автоматически продлевается на 93 дня", - говорится в сообщении ведомства.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
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Уточняется, что производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется, попытки работодателей требовать уплату иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными.

Иностранные граждане, не имеющие патента, могут осуществлять трудовую деятельность в указанный период без его оформления.

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