"Любимец фюрера" пережил своего патрона на три четверти века - видео

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Уроженцу Миссисипи Сатурну было около 84 лет. Он родился в США примерно в 1936 году. Его передали в Берлинский зоопарк, откуда он сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Британские солдаты нашли его в только в 1946 году и передали СССР. Следующие 74 года он находился в Московском зоопарке.

Ходила легенда о том, что в Германии аллигатор жил не в зоопарке, а личной коллекции Гитлера, однако никаких доказательств этому нет.

"Сатурн для нас — это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы — и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали", — рассказали в зоопарке.

В зоопарке пояснили, что старались ухаживать за "почтенным аллигатором" бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде, запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось, мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) 23 Май 2020 в 2:20 PDT

Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.

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