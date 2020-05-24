Пока вы спали: новый рубеж COVID-19, смерть депутата, кишиневская коррупция

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КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Преодоленный статистикой коронавируса новый психологический барьер, странная кончина украинского народного избранника, самое коррумпированное госучреждение в Молдове - главные темы обзора.

Счет пошел на шестой миллион

Случаев COVID-19 в мире уже больше 5 миллионов, сообщает ВОЗ

Согласно последней информации, зафиксированы 5 103 006 заболевших, 333 401 пациент с коронавирусом скончался.

За последние сутки добавились 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода.

Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 282 488.

​Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

На фоне приближения количества летальных исходов из-за коронавируса в США к 100 тысячам американская газета New York Times решила отметить мрачный рубеж и уделить внимание тем, кто потерял жизнь во время пандемии.

На первой полосе приводятся имена, фамилии, возраст, место проживания и краткое описание или род занятий тысячи из скончавшихся пациентов с коронавирусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The New York Times (@nytimes) 23 Май 2020 в 10:32 PDT

​Сообщается, что опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 странице.

Подзаголовок публикации гласит: "Это были не просто имена в списке. Это были мы".

(Само)убийство?

В Киеве кипят страсти в связи с тем, что накануне депутат Верховной рады Валерий Давиденко был найден мертвым в собственном офисе.

Правоохранители проверят все возможные версии случившегося, в том числе убийство, суицид и инсценировку. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Парламентарий Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги, пишет издание "Страна.ua".

Полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко из наградного оружия https://t.co/XHAezW6jpO — СТРАНА.ua (@stranaua) May 23, 2020

​Он рассказал, что у Давиденко не было склонностей к суициду, тот был очень жизнерадостным, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей и "просто не мог" покончить с собой.

"Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении", — отметил Шахов.

Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы "Доверие".

Корень зла

Прежде кишиневская примэрия (мэрия) была самым коррумпированным учреждением государства, все проблемы созданные ее руководством в прошлом нелегки для разрешения. Об этом заявил в СМИ нынешний градоначальник Ион Чебан.

"Наследие" того периода - большинство незаконных строек, разрешение на которые получены за взятки.

Деньги в конверте.

Столичные власти ведут борьбу с этим явлением, в том числе в судебных инстанциях. В качестве примера городской голова привел ситуацию с площадкой под бывшим рестораном "Дойна", на месте которого застройщик намеревается поднять 24-этажное здание с элитными квартирами.

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