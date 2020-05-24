Пока вы спали: новый рубеж COVID-19, смерть депутата, кишиневская коррупция

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Преодоленный статистикой коронавируса новый психологический барьер, странная кончина украинского народного избранника, самое коррумпированное госучреждение в Молдове - главные темы обзора.
Счет пошел на шестой миллион
Случаев COVID-19 в мире уже больше 5 миллионов, сообщает ВОЗ
Согласно последней информации, зафиксированы 5 103 006 заболевших, 333 401 пациент с коронавирусом скончался.
За последние сутки добавились 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода.
Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 282 488.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/i9ibJwcq7Y— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 22, 2020
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
На фоне приближения количества летальных исходов из-за коронавируса в США к 100 тысячам американская газета New York Times решила отметить мрачный рубеж и уделить внимание тем, кто потерял жизнь во время пандемии.
На первой полосе приводятся имена, фамилии, возраст, место проживания и краткое описание или род занятий тысячи из скончавшихся пациентов с коронавирусом.
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Сообщается, что опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 странице.
Подзаголовок публикации гласит: "Это были не просто имена в списке. Это были мы".
(Само)убийство?
В Киеве кипят страсти в связи с тем, что накануне депутат Верховной рады Валерий Давиденко был найден мертвым в собственном офисе.
Правоохранители проверят все возможные версии случившегося, в том числе убийство, суицид и инсценировку. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Парламентарий Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги, пишет издание "Страна.ua".
Полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко из наградного оружия https://t.co/XHAezW6jpO— СТРАНА.ua (@stranaua) May 23, 2020
Он рассказал, что у Давиденко не было склонностей к суициду, тот был очень жизнерадостным, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей и "просто не мог" покончить с собой.
"Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении", — отметил Шахов.
Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы "Доверие".
Корень зла
Прежде кишиневская примэрия (мэрия) была самым коррумпированным учреждением государства, все проблемы созданные ее руководством в прошлом нелегки для разрешения. Об этом заявил в СМИ нынешний градоначальник Ион Чебан.
"Наследие" того периода - большинство незаконных строек, разрешение на которые получены за взятки.
Столичные власти ведут борьбу с этим явлением, в том числе в судебных инстанциях. В качестве примера городской голова привел ситуацию с площадкой под бывшим рестораном "Дойна", на месте которого застройщик намеревается поднять 24-этажное здание с элитными квартирами.
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