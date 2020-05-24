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Forbes.

Журнал Forbes назвал тех, кто еще больше разбогател во время пандемии

© CC0 / Pixabay / StockSnap
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200524/30344630/zhurnal-forbes-nazval-tekh-kto-esche-bolshe-razbogatel-vo-vremya-pandemii.html

По подсчетам издания, с 23 марта по 22 мая обладатели самых больших капиталов заработали 255 миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Forbes обнародовал информация о том, как пополнилось состояние 25 богатейших людей мира за время пандемии коронавируса.

По подсчетам издания, с 23 марта по 22 мая обладатели самых больших капиталов заработали 255 миллиардов долларов.

Больше всех за время пандемии COVID-19 добавил к своим активам основатель Facebook Марк Цукерберг. Его доходы выросли на 31,4 миллиарда долларов до 86,5 миллиарда. Отмечается, что акции компании поднялись в цене примерно на 60 процентов.

Самый богатый человек мира – основатель ритейлера Amazon Джефф Безос нарастил капитал до 146,9 миллиарда долларов, заработав за указанный период 29,9 миллиарда.

​Суммарное состояние 25 самых состоятельных бизнесменов мира достигло 1,5 триллиона долларов. Как отмечают журналисты, это составляет 16 процентов от состояния всех миллиардеров из списка Forbes.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1161)

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