Шолохов и Геженко

Пересечению их биографий можно удивляться бесконечно. Оба — с юга России, из регионов, всегда славившихся своей самобытностью. Оба прошли Великую Отечественную войну — Шолохов военным корреспондентом, Геженко - рядовым солдатом. Обоих связывала дружба с актёром и режиссером Сергеем Бондарчуком: Мишка Геженко в довоенном Ейске вместе с Серёжкой Бондарчуком расклеивали театральные афиши, играли в студенческом театре. Режиссер Бондарчук обессмертил на экране написанные Шолоховым "Судьбу человека" и "Они сражались за Родину".

© Photo : А. Петрович Михаил Геженко и Сергей Бондарчук довоенное фото.

И ещё одна интересная деталь: история семьи главного героя романа "Тихий Дон" Григория Мелехова буквально списана с истории семьи Геженко. Прокофий Мелехов, дед Григория, привёз с последней русско-турецкой войны жену-турчанку, характерные черты которой унаследовали впоследствии все его потомки, за то и получили деревенское прозвище "турчата". Абсолютно такая же история произошла и с дедом будущего артиста Михаила Геженко.

Но на этом неслучайные совпадения двух тёзок-Михаилов не заканчиваются.

В 2009-м году на одно из первых мероприятий Русского историко-патриотического клуба мы пригласили актёра Русского драматического театра им. А.П.Чехова, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Денисовича Геженко. Предполагалась встреча с участником войны, рассказ о военных событиях, вопросы к старому солдату. Однако, с самого начала встречи, как только приглашенный гость получил слово, сценарий встречи изменился.

© Sputnik / Alexandr Osmatesco Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко.

После небольшого рассказа о войне, ранениях и наградах, старый артист решил удивить аудиторию исполнением стихотворений. Есенин, Маяковский, Пушкин — и всё наизусть, без шпаргалок и суфлёров. Но когда дошла очередь до прозы, многие в зале не поверили своим ушам: зрителям предстояло услышать отрывок из романа "Они сражались за Родину". На протяжении часа аудитория как будто переместилась из уютного зала библиотеки им.Ломоносова, где проходила встреча, на привал потрёпанного боями стрелкового полка, отступавшего по выгоревшей степи к Сталинграду.

Выбранный для прочтения отрывок был абсолютно не военным, житейским рассказом о довоенной жизни солдата Ивана Звягинцева, его непростых, но невероятно трогательных отношениях с женой Настасьей. Эта история не попала в фильм, в котором Звягинцева сыграл сам Сергей Бондарчук, поэтому те, кто смотрел только экранизацию, слышали её впервые. В одном из самых пронзительных романов о войне Шолохов смог передать простые человеческие переживания мужчины, оторванного от семьи, его воспоминания и чувства. На импровизированной сцене, перед школьниками и педагогами их воспроизводил, нет, заново переживал 90-летний солдат и актёр Геженко.

Передавая свои ощущения, могу сказать, что тогда я впервые воочию убедился, что пределов человеческой памяти нет, натренированный годами острый ум артиста точно передавал содержание романа, украшая его своим авторским исполнением.

Это было невероятно. Геженко читал Шолохова, будучи в пиджаке с наградами и нашивками за ранения, и, казалось, Иван Звягинцев, выживший и убеленный сединами, рассказывает нам свою историю.

После встречи мы привезли Михаила Денисовича домой. По дороге я расспрашивал, как же ему удалось запомнить такой огромный кусок текста. Наверное, он раньше в театре играл эту роль, а теперь просто решил освежить в памяти? Но даже и такая версия выглядела особенной, принимая во внимание почтенный возраст ветерана.

Но всё оказалось иначе. Не желая давать своей памяти спуску, артист Геженко продолжал заучивать тексты, тренировать дикцию и актерское мастерство. В канун юбилея Победы он решил "взять" Шолохова. Распечатал листки романа, максимально увеличив текст — зрение, в отличие от памяти не поддавалось тренировке. На бумагу легли актерские пометки красным карандашом на полях: тише, ниже, эмоциональней. Итогом этой поистине уникальной работы стало запомнившееся на всю жизнь гостям выступление в библиотеке Ломоносова.

Так пересекались судьбы великих русских людей, мастеров слова, отдавших все свои силы для служения литературе, театру и кино.

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