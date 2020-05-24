"Панацея Трампа" пользу не приносит, а вред - точно

Препарат, который "рекламировал" президент США, имеет два недостатка: неэффективность против COVID-19 и множество побочных эффектов.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Неффективность использования гидроксихлорохина и хлорохина для медикаментозной терапии коронавирусной инфекции доказана научно, сообщает журнал Lancet.

NEW Research—No evidence of benefit for #chloroquine and #hydroxychloroquine in #COVID19 patients, urgent randomised trials are needed: finding from a large observational study of nearly 15,000 patients with #COVID19 & 81,000 controls https://t.co/P4YbYVhRDZ



Thread (1/4) pic.twitter.com/dxo120ngy9 — The Lancet (@TheLancet) May 22, 2020

​Оба препарата с противомалярийным эффектом использовались в ряде случаев для лечения пациентов с COVID-19.

Президент США ранее заявил, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. СМИ раскритиковали заявление Трампа, поскольку препарат не был официально одобрен для лечения COVID-19. Кроме того, медики указывают на сильные побочные эффекты – в частности, он может спровоцировать появление аритмии сердца.

Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма, изучив данные и методы лечения 96 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, пришли к выводу, что гидроксилорохин и хлорохин не просто неэффективны при лечении COVID-19, а вредны, поскольку повышают вероятность смерти больных.

По оценкам авторов исследования, при наличии сопутствующих хронических болезней риски смерти пациентов от коронавируса при использовании этих препаратов могут вырасти до 45% процентов.

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более 5,1 миллиона человек в 188 странах, свыше 333 тысяч погибли.

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