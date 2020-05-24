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Медикаменты.

"Панацея Трампа" пользу не приносит, а вред - точно

© Sputnik / Pavel Lisitsin
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1164)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200524/30345853/panatseya-trump-polzu-ne-prinosit-a-vred---tochno.html

Препарат, который "рекламировал" президент США, имеет два недостатка: неэффективность против COVID-19 и множество побочных эффектов.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Неффективность использования гидроксихлорохина и хлорохина для медикаментозной терапии коронавирусной инфекции доказана научно, сообщает журнал Lancet.

​Оба препарата с противомалярийным эффектом использовались в ряде случаев для лечения пациентов с COVID-19.

Президент Дональд Трамп.
© AP Photo / Alex Brandon
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Президент США ранее заявил, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. СМИ раскритиковали заявление Трампа, поскольку препарат не был официально одобрен для лечения COVID-19. Кроме того, медики указывают на сильные побочные эффекты – в частности, он может спровоцировать появление аритмии сердца.

Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма,  изучив данные и методы лечения 96 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, пришли к выводу, что гидроксилорохин и хлорохин не просто неэффективны при лечении COVID-19, а вредны, поскольку повышают вероятность смерти больных.

По оценкам авторов исследования, при наличии сопутствующих хронических болезней риски смерти пациентов от коронавируса при использовании этих препаратов могут вырасти до 45% процентов.

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более 5,1 миллиона человек в 188 странах, свыше 333 тысяч погибли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1164)

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