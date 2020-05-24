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Доллары.

Четыре миллиарда долларов вернулись в казну государства

© AP Photo / Mark Lennihan
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200524/30348097/chetyre-milliarda-dollarov-vernulis-v-kaznu-gosudarstva.html

Это половина стоимости того, что прибрал к рукам бывший политик вкупе со своей семьей и ближайшим окружением.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Активы бывшего президента страны Омара аль-Башира, его родственников и помощников на сумму в четыре миллиарда долларов смогли конфисковать суданские власти, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на комиссию по борьбе с коррупцией Судана.

​Все имущество, которыми владеет бывший президент Судана с семьей и соратниками, по словам представителя сформированной в прошлом году комиссии Салах Манаа, "по предварительным оценкам, варьируется от 3,5 до 4 миллиардов долларов".

Правивший Суданом 30 лет Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после широких общественных выступлений. Армия создала временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. В сентябре прошлого года в стране было создано новое переходное правительство. В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

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