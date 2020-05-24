Четыре миллиарда долларов вернулись в казну государства

Это половина стоимости того, что прибрал к рукам бывший политик вкупе со своей семьей и ближайшим окружением.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Активы бывшего президента страны Омара аль-Башира, его родственников и помощников на сумму в четыре миллиарда долларов смогли конфисковать суданские власти, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на комиссию по борьбе с коррупцией Судана.

#Sudan confiscates assets valued at $4 billion from former President Omar al-Bashir, his family members and associates, according to the country’s anti-corruption body. https://t.co/Yi49lArnqM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 23, 2020

​Все имущество, которыми владеет бывший президент Судана с семьей и соратниками, по словам представителя сформированной в прошлом году комиссии Салах Манаа, "по предварительным оценкам, варьируется от 3,5 до 4 миллиардов долларов".

Правивший Суданом 30 лет Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после широких общественных выступлений. Армия создала временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. В сентябре прошлого года в стране было создано новое переходное правительство. В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

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