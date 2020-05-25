Ученые развенчали миф об алкоголе и коронавирусной инфекции

Распитие спиртных напитков негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья, поэтому необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Употребление алкоголя с высоким содержанием спирта не убивает коронавирус, а, наоборот, негативно сказывается на иммунной системе. Об этом сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре.

"Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так. Употребление любых алкогольных напитков связано с рисками для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что "употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19". В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Именно поэтому "необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19".

"Алкоголь ежегодно приводит к смерти трех миллионов человек во всем мире; треть этих случаев приходится на Европейский регион ВОЗ. В Европе отмечается не только самый высокий уровень потребления алкоголя в мире и самая большая доля населения, употребляющего алкоголь, но и самая высокая распространенность расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, а также самая большая доля смертей, вызванных алкоголем, в общей структуре смертности населения", - сказано в сообщении.

В рамках мер по охране общественного здоровья, принимаемых в связи с пандемией COVID-19, ВОЗ совместно с партнерами разработала информационный бюллетень "Важная информация об алкоголе и COVID-19", в котором приводится информация, развеивающая связанные с алкоголем мифы, и даются соответствующие рекомендации на время пандемии.

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