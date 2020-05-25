Вещи королевы Франции Марии Антуанетты продали на аукционе

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Дорожный сундук королевы Франции Марии Антуанетты и салфетка, которую она использовала на коронации ее супруга Людовика XVI в 1775 году, приобрели на аукционе почти за 60 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.
Другой лот, большая шелковая салфетка, которую королева использовала во время коронации ее супруга короля Людовика XVI в 1775 году, ушел с молотка за 14,5 тысячи евро. Салфетка украшена геральдическими лилиями в лиственных венках на периферии и букетом роз в центре. Стартовая цена была в районе 2-3 тысяч евро.
Также за 4 тысячи евро был продан медальон из горного хрусталя в форме сердца, обвитый золотом и содержащий прядь волос короля Людовика XVI. Медальон перед началом торгов оценивался в 1,8 - 2 тысячи евро.
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