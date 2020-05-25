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Аукцион

Вещи королевы Франции Марии Антуанетты продали на аукционе

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200525/30349581/veschi-korolevy-france-marii-antuanetty-prodali-na-auktsione.html

Цена лотов, предметов, принадлежавших королеве Франции Марии Антуанетте, в ходе аукциона выросла в разы.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Дорожный сундук королевы Франции Марии Антуанетты и салфетка, которую она использовала на коронации ее супруга Людовика XVI в 1775 году, приобрели на аукционе почти за 60 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.

© Photo : Metro-Goldwyn-Mayer, 2006
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Сундук, датируемый 1780 годом, изготовлен из дерева, облицован кожей, с закругленной крышкой, отделанный десятью широкими деревянными защитными полосами. На крышке есть надпись из маленьких латунных гвоздей "Chambre de la Reine n°10" ("Комната королевы №10"- ред.). Согласно аукционному дому, два других похожих дорожных кофра хранятся в коллекции Версальского дворца. Сундук первоначально оценивался в 8-10 тысяч евро, однако был продан за 43 тысячи 750 евро.

Другой лот, большая шелковая салфетка, которую королева использовала во время коронации ее супруга короля Людовика XVI в 1775 году, ушел с молотка за 14,5 тысячи евро. Салфетка украшена геральдическими лилиями в лиственных венках на периферии и букетом роз в центре. Стартовая цена была в районе 2-3 тысяч евро.

Также за 4 тысячи евро был продан медальон из горного хрусталя в форме сердца, обвитый золотом и содержащий прядь волос короля Людовика XVI. Медальон перед началом торгов оценивался в 1,8 - 2 тысячи евро.

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