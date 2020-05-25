Врач назвал три симптома, по которым можно узнать сердечный приступ

При появлении всех симптомов сразу человеку нужно незамедлительно обратиться за помощью к медикам, позвонив в скорую.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ и срочно обратиться за помощью, назвал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер пишет Focus.

Незамедлительно позвонить в скорую помощь следует, если человек ощущает сдавленность в груди, будто на грудную клетку "сел слон". Второй признак - боль, распространяющаяся на шею и левую руку. Кроме того, в некоторых случаях приближающийся приступ может проявиться сильной болью в животе.

Специалист утверждает, что обратить внимание на эти симптомы и срочно вызвать врача следует, если к этим симптомам прибавляется одышка и тревожность.

Врач подчеркнул также, что шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние.

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