Врач назвал три симптома, по которым можно узнать сердечный приступ

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ и срочно обратиться за помощью, назвал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер пишет Focus.
Специалист утверждает, что обратить внимание на эти симптомы и срочно вызвать врача следует, если к этим симптомам прибавляется одышка и тревожность.
Врач подчеркнул также, что шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние.
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