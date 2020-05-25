Эксперимент доказал, что мытье рук снижает риск заражения коронавирусом

Ученые доказали, что риск заражения коронавирусной инфекцией снижается примерно на треть у тех, кто моет руки до десяти раз в сутки.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Специалисты Университетского колледжа Лондона в Великобритании провели исследование, в ходе которого доказали высокую эффективность мытья рук для снижения риска инфицирования COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Wellcome Open Research.

Уточняется, что в эксперименте приняли участие тысяча 633 человека. Наличие коронавирусной инфекции у них выявляли по мазкам из носовой полости.

При этом, участники эксперимента сообщали, как они соблюдают гигиену рук. В итоге были составлены несколько групп: часть людей указали, что моют руки с мылом пять раз в день или меньше, другие — 6-10 раз в сутки, третьи — более 10 раз в течение 24 часов.

После того, как были проанализированы все данные, специалисты установили, что в группе, которая предпочитала умеренную частоту мытья рук, риск заражения коронавирусной инфекцией снижался на 36%. Среди тех, кто мыл руки еще чаще, не зафиксировано более существенного снижения риска по сравнению с предыдущей группой.

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