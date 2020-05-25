Лавров: пандемия становится фактором формирования объединительных подходов

Глава российской дипломатии оценил влияние коронавирусного кризиса на международные отношения в сфере политики и экономики.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Охватившая весь мир пандемия COVID-19 в конечном итоге может иметь положительный эффект в виде улучшения сотрудничества на международной арене, Россия и Германия могут сыграть в этом лидирующую роль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Такое мнение министр выразил в приветственном слове участникам ежегодной конференции "Постдамские встречи", которая в этом году посвящена теме "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности" и проходит в формате видеоконференции.

Речь Лаврова зачитал представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В ближайшей перспективе пандемия коронавируса становится одним из значимых факторов, способных содействовать формированию объединительных подходов в сфере внешней политики и мировой экономики, наращиванию взаимодействия стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не мнимыми угрозами человечеству", - заявил Лавров.

Говоря об отношениях России и Германии, министр отметил, что здесь важным становится вопрос "лидерства наших стран в стремительно меняющемся мире".

"В наших общих силах трансформировать пессимистичный, но расхожий сегодня лозунг "мир никогда не будет прежним" в гораздо более амбициозную и ориентированную на будущее установку "мир должен стать лучше", - добавил он.

"Потсдамские встречи", инициированные федеральным президентом Романом Герцогом в 1999 году, проводятся ежегодно в виде конференции. Они регулярно собирают вместе высокопоставленных представителей политики, бизнеса, культуры и других общественных деятелей из Германии и России с целью достижения более глубокого понимания друг друга и новых форм сотрудничества при обсуждении актуальных вопросов.

С 2019 года формат конференции находится под патронажем Лаврова и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

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