Где лучше всего проводить отпуск: совет Мишустина россиянам

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Лучше и безопаснее провести отпуск в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе - при благоприятной эпидемиологической обстановке - можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", - сказал глава правительсвта.

Он обратился к главам субъектов с просьбой четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.

В то же время, по его словам, россияне должны по возможности воздержаться от поездок за границу, чтобы уберечь себя и близких, а также избежать трудностей с возвращением.

"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию", - сказал Мишустин.

Россияне с премьером во мнениях не расходятся

Они в этом году в основном планируют провести летний отдых дома (61%) или на даче (31%), сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В опросе также отмечается, что 11% хотят отдохнуть в другом городе, 6% - на Черноморском побережье Кавказа, 5% - в Крыму.

"У нас потихоньку начинает подрастать количество тех, кто планирует отдохнуть все-таки в другом городе, селе… За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы… а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет", - сказал Родин, презентуя опрос ВЦИОМ, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн.

Однако, по его словам, ответы респондентов на вопрос "За последние два месяца у вас менялись или не менялись планы отдыха этим летом?" показывают, что 70% действительно не спешат от них отказываться.

Эксперт объяснил это тем, что денег на отдых у россиян за период пандемии и самоизоляции стало меньше, а также ростом страхов, связанных с эпидемией.

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