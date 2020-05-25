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Вид на Стрелку Васильевского острова с набережной Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Где лучше всего проводить отпуск: совет Мишустина россиянам

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1183)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200525/30355640/gde-luchshe-vsego-provodit-otpusk-sovet-mishustina-rossiyanam.html

Глава правительства призвал исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в страну.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Лучше и безопаснее провести отпуск в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе - при благоприятной эпидемиологической обстановке - можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", - сказал глава правительсвта. 

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Он обратился к главам субъектов с просьбой четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.

В то же время, по его словам, россияне должны по возможности воздержаться от поездок за границу, чтобы уберечь себя и близких, а также избежать трудностей с возвращением.

"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию", - сказал Мишустин.

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Они в этом году в основном планируют провести летний отдых дома (61%) или на даче (31%), сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В опросе также отмечается, что 11% хотят отдохнуть в другом городе, 6% - на Черноморском побережье Кавказа, 5% - в Крыму.

Отпуск
© CC0 / Pixabay / adamkontor
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"У нас потихоньку начинает подрастать количество тех, кто планирует отдохнуть все-таки в другом городе, селе… За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы… а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет", - сказал Родин, презентуя опрос ВЦИОМ, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн.

Однако, по его словам, ответы респондентов на вопрос "За последние два месяца у вас менялись или не менялись планы отдыха этим летом?" показывают, что 70% действительно не спешат от них отказываться.

Эксперт объяснил это тем, что денег на отдых у россиян за период пандемии и самоизоляции стало меньше, а также ростом страхов, связанных с эпидемией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1183)

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