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Сотрудники Sputnik Азербайджан во время флешмоба в поддержку Sputnik Эстония.

Sputnik Азербайджан празднует пятилетний юбилей

© Sputnik /
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200525/30357453/sputnik-azerbaydzhan-prazdnuet-pyatiletniy-yubiley.html

Sputnik Молдова сердечно и от всей души поздравляет наших азербайджанских коллег и единомышленников с праздником.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Совсем недавно Sputnik Молдова отметил пятилетие со дня появления на медиарынке, и вот сегодня у нас снова торжественный повод — пять лет исполнилось информационному агентству Sputnik Азербайджан.

Мы присоединяемся к поздравлениям, которые в этот день направляют нашим коллегам видные политические и общественные деятели, мастера культуры и искусств, представители экспертного сообщества.

Благодаря высоким профессиональным качествам, объективному освещению событий, происходящих в стране и за рубежом, творческому подходу к своей работе коллектив Sputnik Азербайджан стал одним из самых авторитетных сайтов страны, что подтверждается высокими оценками аналитиков и данными рейтинговых агентств.

Вместе с большой семьей международного информационного агентства и радио Sputnik все эти пять лет наши азербайджанские коллеги покоряли новые высоты в условиях жесткой конкуренции на медиарынке.

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© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Аудитория по достоинству оценила беспристрастный подход Sputnik Азербайджан, креативность его редакционного коллектива, желание донести до читателя самую полную и самую точную информацию, любовь к своей Родине, ее национальным и культурным традициям.

Нам хорошо знакомы и понятны чувства и эмоции наших коллег. От всей души поздравляем коллектив, читателей и друзей Sputnik Азербайджан с праздником, желаем новых побед и покорения новых высот в нашей непростой и необходимой людям работе.

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