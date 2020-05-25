Sputnik Азербайджан празднует пятилетний юбилей

Sputnik Молдова сердечно и от всей души поздравляет наших азербайджанских коллег и единомышленников с праздником.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Совсем недавно Sputnik Молдова отметил пятилетие со дня появления на медиарынке, и вот сегодня у нас снова торжественный повод — пять лет исполнилось информационному агентству Sputnik Азербайджан.

Мы присоединяемся к поздравлениям, которые в этот день направляют нашим коллегам видные политические и общественные деятели, мастера культуры и искусств, представители экспертного сообщества.

Благодаря высоким профессиональным качествам, объективному освещению событий, происходящих в стране и за рубежом, творческому подходу к своей работе коллектив Sputnik Азербайджан стал одним из самых авторитетных сайтов страны, что подтверждается высокими оценками аналитиков и данными рейтинговых агентств.

Вместе с большой семьей международного информационного агентства и радио Sputnik все эти пять лет наши азербайджанские коллеги покоряли новые высоты в условиях жесткой конкуренции на медиарынке.

Аудитория по достоинству оценила беспристрастный подход Sputnik Азербайджан, креативность его редакционного коллектива, желание донести до читателя самую полную и самую точную информацию, любовь к своей Родине, ее национальным и культурным традициям.

Нам хорошо знакомы и понятны чувства и эмоции наших коллег. От всей души поздравляем коллектив, читателей и друзей Sputnik Азербайджан с праздником, желаем новых побед и покорения новых высот в нашей непростой и необходимой людям работе.

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