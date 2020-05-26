"Россия сегодня" запускает всенародную акцию в поддержку врачей

Акция "Пожалуйста, дышите!" продлится до конца июня. Итоговое видео из нескольких тысяч портретов героев акции будет доступно в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. В знак безмерной человеческой благодарности и для сохранения памяти обо всех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров дало старт онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!". Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

Цель акции – собрать истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России, в единый тематический портал на флагмане медиагруппы сайте ria.ru.

"В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию - и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"В условиях пандемии медики оказались на передовой. Уважение к врачу, медсестре, фельдшеру, санитарке, водителю скорой помощи в обществе значительно и справедливо выросло. Теперь каждый сможет отметить вклад конкретного специалиста в нашу общую победу над коронавирусом", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев: "Наше сотрудничество с МИА "Россия сегодня" уже несколько лет помогает все большему числу людей узнавать о волонтерстве, благотворительности и всем хорошем, что нас окружает. Совместная акция "Пожалуйста, дышите!" - еще одна возможность выразить благодарность тем волонтерам-медикам, которые работают в больницах, тому огромному числу медработников, спасающим людей от коронавируса по всей России, возможность сказать, что сегодня #МыВместе".

Портал акции "Пожалуйста, дышите!" начнет работу c 8 июня. На нем будут публиковаться фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Те, кто хочет рассказать о медиках, сотрудниках бригад "Скорой помощи", волонтерах, - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут присылать информацию на адрес breathe@rian.ru.

Информация должна содержать данные отправителя - его фамилию, имя и адрес электронный почты, а также историю, которой отправитель хочет поделиться. История должна включать фотографию (1000х1000px) и имя, фамилию героя, название учреждения/места работы и его должность, город или регион проживания. Рассказ о герое должен быть не более 500 знаков с пробелами.

История не должна содержать клевету, нецензурную брань, порочащие физических и/или юридических лиц сведения, рекламу, иную запрещенную законом информацию. До направления письма на электронный адрес акции breathe@rian.ru необходимо заручиться согласием героя вашей истории на публикацию его фото и персональных данных на портале акции. Обработка персональных данных будет проходить в рамках журналистской деятельности МИА "Россия сегодня".

При отсутствии указанной информации или ее части, либо несоответствии информации требованиям акции, медиагруппа "Россия сегодня" оставляет за собой право не принять историю для участия в акции.

Акцияпродлится до конца июня. Итоговое видео из нескольких тысяч портретов героев акции будет доступно в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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