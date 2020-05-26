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На SputnikPro расскажут, как раскрутить свой сайт

© AP Photo / Jeff White
Общество
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (46)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200526/30364263/kak-raskrutit-svoy-sayt.html

В пятницу, 29 мая, в 13.00 пройдет международный вебинар на тему: "Web-аналитика от А до Я или инструменты веб-анализа сайта для новичков".

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Как правильно продвигать свой сайт, используя инструменты веб-анализа, расскажет веб-аналитик МИА "Россия сегодня" Игорь Тугушев в рамках проекта SputnikPro. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.

Тугушев начинал свой профессиональный путь как программист и позднее веб-аналитик в рекламном агентстве "Адлабс", работал с крупными международными компаниями по разработке общей маркетинговой стратегии компании, эффективных изменений в стратегии продвижения. Занимался исследовательской деятельностью в аналитической сфере.

Игорь Тугушев
Игорь Тугушев

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Видео.
© Photo : Fangirl Quest
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (46)

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