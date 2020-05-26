Песков выразил благодарность врачам, лечившим его от COVID-19

Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. Позднее он отметил, что симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции после того, как один из его коллег заболел. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Татьяной Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали. Песков проходил лечение в больнице и в понедельник сообщил о выписке.
"Всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которое вы проявили ко мне. Конечно, пользуясь случаем, спасибо врачам", - сказал Песков журналистам, с которыми он пообщался после прохождения лечения.
По словам Пескова, пока он находится дома, но уже возвращается к работе. "И какие-то нюансы нужно долечить", - заключил он.