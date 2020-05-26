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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков выразил благодарность врачам, лечившим его от COVID-19

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1190)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200526/30366954/peskov-vyrazil-blagodarnost-vracham-lechivshim-ego-ot-covid-19.html

По словам Дмитрия Пескова, пока он находится дома, чтобы долечиться после госпитализации с коронавирусом, но уже возвращается к работе.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил врачей, которые лечили его от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Лаборатория. Архивное фото
© AFP 2020 / RIJASOLO
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Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. Позднее он отметил, что симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции после того, как один из его коллег заболел. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Татьяной Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали. Песков проходил лечение в больнице и в понедельник сообщил о выписке.

"Всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которое вы проявили ко мне. Конечно, пользуясь случаем, спасибо врачам", - сказал Песков журналистам, с которыми он пообщался после прохождения лечения.

По словам Пескова, пока он находится дома, но уже возвращается к работе. "И какие-то нюансы нужно долечить", - заключил он.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1190)

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