Песков выразил благодарность врачам, лечившим его от COVID-19

По словам Дмитрия Пескова, пока он находится дома, чтобы долечиться после госпитализации с коронавирусом, но уже возвращается к работе.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил врачей, которые лечили его от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

"Всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которое вы проявили ко мне. Конечно, пользуясь случаем, спасибо врачам", - сказал Песков журналистам, с которыми он пообщался после прохождения лечения.

Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. Позднее он отметил, что симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции после того, как один из его коллег заболел. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Татьяной Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали. Песков проходил лечение в больнице и в понедельник сообщил о выписке.

По словам Пескова, пока он находится дома, но уже возвращается к работе. "И какие-то нюансы нужно долечить", - заключил он.

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